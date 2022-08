Audi w Formule 1 od 2026 roku

Audi potwierdziło swoje plany w piątek rano w dniu rozpoczęcia weekendu wyścigowego Grand Prix Belgii. Ten wyczekiwany ruch niemieckiego producenta nastąpił po tym, jak kolejny cykl przepisów dotyczących jednostek napędowych został sfinalizowany przez FIA w zeszłym tygodniu.

Wejście Audi oznacza pierwszy poważny krok w królowej sportów motorowych od 2026 roku dla Grupy Volkswagen. W tym samym sezonie ma dołączyć do nich siostrzana marka Porsche, która będzie współpracować z Red Bull Racing.

Pojawienie się Audi następuje po latach powiązań z potencjalnym wejściem do F1, podczas których firma skupiła się na wyścigach samochodów sportowych, Formule E do końca sezonu 2020-21, a ostatnio również rajdach cross-country.

To duży sukces dla F1, która w ostatnim okresie cieszy się ogromną popularnością, a jednocześnie zwiększa swoją atrakcyjność dla potencjalnych producentów, w czym pomaga zaangażowanie serii w wykorzystanie zrównoważonych paliw.

Audi i Porsche czekały na zatwierdzenie planów silnikowych przez FIA, zanim oficjalnie ogłosiły swój akces do F1.

- Jestem zachwycony, że mogę powitać Audi w Formule 1, kultową markę motoryzacyjną, pioniera i innowatora technologicznego - powiedział prezes F1 Stefano Domenicali.

- To ważny moment dla naszego sportu, który podkreśla ogromną siłę, jaką mamy jako globalna platforma, która wciąż się rozwija. Jest to również duże uznanie, że nasze przejście do silników hybrydowych zasilanych zrównoważonym paliwem w 2026 roku jest przyszłym rozwiązaniem dla sektora motoryzacyjnego - dodał. - Wszyscy nie możemy doczekać się, aby zobaczyć logo Audi w stawce i w odpowiednim czasie usłyszymy od nich dalsze szczegóły dotyczące ich planów.

→ Galeria zdjęć: Audi w Formule 1

- Sport motorowy jest integralną częścią DNA Audi - powiedział prezes zarządu Audi, Markus Duesmann. - Formuła 1 jest zarówno globalną platformą dla naszej marki, jak i niezwykle wymagającym laboratorium rozwojowym. Połączenie wysokich osiągów i rywalizacji jest zawsze motorem innowacji i transferu technologii w naszej branży.

- Wraz z nowymi zasadami, teraz jest właściwy moment, abyśmy się zaangażowali. W końcu zarówno Formuła 1, jak i Audi realizują jasne cele zrównoważonego rozwoju - podkreślił.

Audi powiedziało w swoim komunikacie, że zdecyduje się na ekipę partnerską do końca obecnego roku, ale powszechnie rozumie się, że będzie współpracować z Sauberem o czym informowaliśmy na początku tygodnia. Audi ma przejąć udziały w zespole i zapewnić mu fabryczne wsparcie, podobnie jak było w przypadku kooperacji szwajcarskiej stajni z BMW.

Podczas gdy Porsche zawsze koncentrowało się na umowie z Red Bullem, która zakłada przejęcie 50 procent udziałów w zespole, Audi badało opcje współpracy z kilkoma formacjami, w tym z McLarenem i Williamsem, zanim zdecydowało się na Saubera, który rywalizuje obecnie jako Alfa Romeo.

W ramach współpracy Audi ma rozwijać jednostkę napędową w Neuburgu, natomiast podwozie nadal będzie powstawało w bazie Saubera w Hinwil.

Alfa Romeo ma aktualnie podpisaną długoterminową umowę z Sauberem, która jest corocznie weryfikowana. Ta współpraca na zasadzie sponsoringu tytularnego trwa od 2018 roku, a ich bolidy napędzane są silnikami Ferrari.

Po oficjalnym oświadczeniu Audi, należy spodziewać się, że Porsche w najbliższych dniach pójdzie w ich ślady.

Video: Audi w F1 od 2026 roku