Formuła 1

Audi werbuje młodych i zdolnych

Audi zaprosiło do współpracy kolejnego młodego kierowcę, tym razem byłego zwycięzcę wyścigu F2.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Podium: Race winner Ralph Boschung, Campos Racing

Podium: Race winner Ralph Boschung, Campos Racing

Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images

Niespełna miesiąc temu Audi poinformowało, że uruchamia własną akademię kierowców, która będzie zarządzana przez byłego kierowcę Formuły 1 i trzykrotnego zwycięzcę 24-godzinnego wyścigu Le Mans, Allana McNisha.

Pierwszym kierowcą został 17-letni Freddie Slater, aktualny mistrz Europy Formuły Regional.

Z kolei wczoraj Audi ogłosiło, że w roli kierowcy rozwojowego do zespołu dołączy zwycięzca wyścigu F2, Ralph Boschung.

28-letni szwajcarski kierowca ogłosił wcześniej w mediach społecznościowych, że w 2024 roku kończy karierę wyścigową, ale teraz zostanie partnerem Slatera.

Szwajcarski kierowca ścigał się w latach 2017-2023 w F2, odnosząc zwycięstwo w ostatnim roku mistrzostw w barwach Campos Racing.

- Powierzenie mi zadania położenia fundamentów pod przyszły zespół Audi Revolut F1 Team to wielki zaszczyt i odpowiedzialność – powiedział McNish. - Ta marka zbudowana jest na haśle „Przewaga dzięki technice” i ta filozofia musi odnosić się również do naszych młodych kierowców.

- Nie szukamy tylko czystej prędkości. Szukamy odporności, inteligencji i zespołowego nastawienia, które definiuje przyszłego mistrza Audi. Naszym celem jest zbudowanie ścieżki, która przekuwa potencjał w precyzję i osiągi na arenie międzynarodowej.

Ralph Boschung, Campos Racing

Ralph Boschung, Campos Racing

Autor zdjęcia: Simon Galloway / Motorsport Images

- Jestem podekscytowany możliwością wyłonienia pierwszego pokolenia talentów, które dołączą do tego ambitnego projektu.

Dyrektor zespołu, Jonathan Wheatley, dodał: - Inwestowanie w młodych i utalentowanych kierowców jest kluczowym filarem naszej strategii w Formule 1. Program Rozwoju Kierowców Audi to jasny dowód naszego długoterminowego zaangażowania.

- W osobie Allana McNisha mamy dyrektora, który nie tylko może pochwalić się imponującym dorobkiem w sportach motorowych, ale także ucieleśnia ducha i zaangażowanie w nasze działania. Pod jego przewodnictwem program ten stanie się integralną częścią naszej wizji na rok 2030, jaką jest zbudowanie zwycięskiego zespołu w Formule 1.

