Formuła 1 to sport o światowym zasięgu, ale siedziby większości zespołów znajdują się bardzo blisko siebie. Aby dostać się z McLarena w Woking do Astona Martina w Silverstone, trzeba pokonać dystans 125 kilometrów.

Podczas tej podróży można odwiedzić aż pięć siedzib zespołów. Z dziesięciu aktualnych ekip tylko trzy – Ferrari, Alfa Romeo i AlphaTauri – funkcjonują poza Wielką Brytanią.

Audi, które wejdzie do sportu w 2026 roku, umiejscowiło swoją fabrykę silników w Neuburgu w Niemczech. Utrudnia to przyciągnięcie do firmy istotnych nazwisk od konkurencji.

Ale dyrektor generalny Audi F1, Adam Baker, nie martwi się obecną sytuacją i mówi, że firma podpisała już kontrakty z ważnymi pracownikami.

- Trzeba przyznać, że projekt Audi Sport w Neuburgu jest ważnym projektem transformacyjnym. W ten sposób mamy przewagę w postaci pozyskania około 200 ważnych pracowników. Tutaj w regionie mamy również dostęp do tysięcy inżynierów z branży motoryzacyjnej, którzy pracują dla Audi lub naszych dostawców - powiedział Baker dla PlanetF1.com.

- Chcemy jednak maksymalnie przyspieszyć fazę nauki, abyśmy mogli być konkurencyjni już w 2026 roku. Częścią tej strategii jest posiadanie agresywnego programu rekrutacji. Do tej pory zatrudniliśmy 50 inżynierów, z których część pochodzi od naszych konkurentów - dodał Baker.

Człowiek stojący na czele projektu Audi Sport w F1 stwierdził także, że potencjalna wada większej odległości fabryki Audi od konkurencji może się zamienić w zaletę.

- Myślę, że zmiana pracy zawsze jest wyzwaniem, a częścią tego wyzwania jest decyzja o przeprowadzce z rodziną do innego kraju. Ale bycie blisko ma również swoje wady. Jeśli możesz zmienić firmę bez przeprowadzki, ryzyko potencjalnego odejścia będzie większe - ocenił dyrektor generalny Audi F1.