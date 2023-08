W zeszłym roku Grand Prix Miami dołączyło do kalendarza Formuły 1, jako drugi wyścig w Stanach Zjednoczonych. Wyjątkowy weekend przyciągnął celebrytów i wiele sławnych osób. Wszystko zasługa wzrostu popularności F1 w USA i na świecie.

W tym sezonie zostaną rozegrane aż trzy rundy w Stanach. Formuła 1 ścigała się już na Florydzie, a po przerwie wakacyjnej pojedzie w Teksasie i Nevadzie. Grand Prix Las Vegas odbędzie się na torze należącym do Liberty Media, a wyścigowi ma towarzyszyć wyjątkowa atmosfera.

Dyrektor Circuit of the Americas (COTA), Bobby Epstein przyznał, że Miami i Vegas w dużym stopniu zagłuszają Austin, co może być frustrujące, ale wydarzenie mocno się trzyma dzięki wyścigowi ludzi.

- Właściwie nie sądzę, żebyśmy robili cokolwiek innego, ponieważ dobrze, że gdy się pojawiały inne wydarzenia od razu stworzyły własną, wyjątkową tożsamość - odpowiedział Epstein zapytany przez Motorsport.com czy jego weekend będzie się różnić od Miami i Vegas.

- Nie musimy zmieniać naszego celu, to naprawdę działa. Jedną z rzeczy, które odkryliśmy, jest to, że ludzie nas zdefiniowali, a nie my sami. Fani spojrzeli i powiedzieli, że to właśnie to będą nazywać wyścigiem ludzi. Często widzimy to określenie. Jest to miłe i postaramy się sprostać oczekiwaniom - dodał.

Epstein uważa, że rynek jest obecnie wystarczająco duży, aby wspierać trzy wyścigi w USA, ponieważ mogą one współdziałać, wzajemnie zwiększając zainteresowanie.

- Widzieliśmy to już w zeszłym roku, ogromny tłum, który przyszedł - wyjaśnił. - To było połączenie dodatkowej ekspozycji w USA, zarówno wyścigu w Miami, serialu Netflixa „Drive to survive” (Jazda o życie), jak i z tego, co zrobiliśmy w przeszłości. Myślę więc, że inne wyścigi mogą działać jako reklama i być bardzo komplementarne w stosunku do tego, co robimy. Wspaniale jest zobaczyć wyścig na wiosnę w Miami w maju, ponieważ pozwala nam zwróć uwagę amerykańskiej publiczności.