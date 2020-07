Awaria komplikuje walkę o tytuł

Verstappen był niepokonany w Austrii w latach 2018-2019. Red Bull Racing liczył na ponowne zwycięstwo swojego podopiecznego. Udane kwalifikacje i strategiczna zagrywka dotycząca opon pozwoliły myśleć o pokonaniu Mercedesa.

Nadzieje zostały rozwiane już podczas pierwszego stintu. Holender raportował przez radio problemy z systemem anti-stall, zjechał do alei serwisowej i już w niej pozostał.

Zdaniem wielu ekspertów to właśnie Verstappen ma największe szanse na detronizację Lewisa Hamiltona. Sam kierowca ma również chrapkę na przejęcie od Sebastiana Vettela miana najmłodszego mistrza świata w historii F1. Podczas poniedziałkowej rozmowy z telewizją Servus Verstappen przyznał, że niedzielna awaria komplikuje jego walkę o końcowy triumf.

- Po ostatnim weekendzie osiągnięcie celu staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Jeśli się uda, to się uda, jednak teraz będzie o wiele trudniej. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, ale w najbliższy weekend musimy zdobyć punkty.

Nieukończony wyścig na samym początku sezonu zwykle nie ma zbyt poważnych konsekwencji w kontekście końcowej punktacji. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Z powodu pandemii koronawirusa harmonogram został istotnie zmodyfikowany i obecnie nie jest jasne ile rund liczyć będzie kalendarz.

- Awarie mogą się przytrafić, ale przy mniejszej liczbie wyścigów w kalendarzu jest to bardzo niefortunne. Jechaliśmy na drugiej pozycji, co było naprawdę korzystne, ponieważ zamierzaliśmy wykorzystać inną strategię. Jeśli spojrzycie co wydarzyło się w tym wyścigu, mogliśmy walczyć o pełną pulę. Nie ma to teraz jednak znaczenia.

Mimo że Honda - dostawca silników dla RBR - przygotowała poprawione jednostki napędowe, Verstappen uważa, że to Mercedes wciąż jest najmocniejszy w stawce.

- Prędkość nie była zła, ale i tak chcemy ją poprawić. Mercedes wciąż jest dla nas za szybki na pojedynczym okrążeniu. Podczas wyścigu miałem twardsze opony i było lepiej, jednak musimy znaleźć trochę czasu w nadchodzący weekend - podsumował Max Verstappen.