Awaria Verstappena, kraksa Leclerca

W symulacji kwalifikacji Valtteri Bottas na C3 okazał się szybszy o jedną setną od Lewisa Hamiltona (C4). Pierre Gasly stracił do Fina 0,078 sekundy. Top 5 uzupełniła dwójka Ferrari - Charlec Leclerc i Carlos Sainz. Następne miejsca zajęli Sergio Pérez i Yuki Tsunoda.

Max Verstappen urwał półoś na 5 okrążeniu. Trzy minuty przed końcem wywieszono czerwoną flagę po kraksie Charlesa Leclerca na ostatnim zakręcie.

Temperatura powietrza wzrosła do 13, asfaltu do 24 stopni. George Russell jako pierwszy uzyskał czas (1.22,939). Kimi Räikkönen przebił wynikiem 1.20,118. Kierowcy Ferrari wyjechali na C3. Carlos Sainz zszedł do 1.17,794, Charles Leclerc - do 1.17,076.

Lando Norris przejechał przez żwir i na krótko ukazała się żółta flaga. Duet Mercedesa również korzystał z C3. Po drugim czasie Valtteriego Bottasa (1.17,082), w 7 minucie Lewis Hamilton pojawił się na P1 (1.16,940).

Leclerc uzyskał 1.16,705, Bottas - 1.16,468, Hamilton - 1.16,227. W 11 minucie Max Verstappen urwał półoś, zatrzymując się przed zjazdem na pit lane. Obowiązywał VSC.

Po zakończeniu neutralizacji Valtteri Bottas poprawił na 1.15,551 (C3). Ferrari założono miękkie opony. Carlos Sainz widniał na P3 po 1.15,834. Charles Leclerc wykręcił 1.15,367, ale wyjechał poza tor na Piratelli i czas został skreślony.

Pierre Gasly awansował na P2 (1.15,629). Lewis Hamilton wykorzystał nowy komplet C3, zbliżając się do kolegi z zespołu na 0,010 sekundy. Kierowcy Mercedesa zaliczyli po trzy szybkie kółka na jednym komplecie C3.

Marshale dopchali Red Bulla Verstappena na pit lane. Charlec Leclerc, który wyjechał na C3, wypadł na Rivazzy 2, uderzając prawym przodem w barierę. - Przepraszam, chłopcy. Dosyć mocno cisnąłem - powiedział Charles przez radio.