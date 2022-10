Hamilton zadebiutował w Formule 1 piętnaście lat temu i siedem razy świętował tytuł.

W ostatnim czasie coraz częściej spekuluje się o sportowej emeryturze 37-latka. Najpierw związane to było z kontrowersyjnym finałem sezonu 2021 - po czasie Brytyjczyk przyznał, że nawet przez chwilę na poważnie nie rozważał pożegnania z F1. Podczas bieżącej kampanii ochotę do rywalizacji miała odebrać Hamiltonowi słaba forma Mercedesa - mistrzowie świata wśród konstruktorów na pięć weekendów przed zakończeniem kampanii pozostają bez wygranej.

Jednak zarówno Hamilton, jak i Wolff regularnie dają do zrozumienia, że brytyjski kierowca może pozostać w F1 jeszcze przez długi czas. Obecny kontrakt wiąże Hamiltona z Mercedesem do końca sezonu 2023, a szef zespołu zdradził, że rozpoczęto już rozmowy na temat dalszej przyszłości.

- W zeszłym tygodniu usiedliśmy i on mówi: „Słuchaj, wydaje mi się, że mam „w sobie” jeszcze pięć lat. Jak to widzisz?” - opowiedział Wolff. - Jesteśmy ze sobą całkowicie szczerzy.

Zdaniem Wolffa Hamilton może iść w ślady Alonso i spokojnie ścigać się po 40. urodzinach.

- Czy Fernando jest taki sam jak w wieku 25 lat? Nie wiem. Ale nadal pozostaje konkurencyjny. Tak że Lewis ze swoim trybem życia i pełnym skupieniem na Formule 1 może przeciągnąć to bardzo długo.

Z drugiej strony Wolff uważa, że Hamilton będzie pierwszym, który stwierdzi, iż pora opuścić stawkę F1.

- Lewis będzie pierwszym, który powie: „Nie mogę już tego robić, ponieważ moje reakcje są gorsze”. Albo: „Już mnie to nie bawi. Młode pokolenie dorosło i jest bardzo mocne”.

- Nie mam więc wątpliwości, że niezależnie od tego, co uzgodnimy w sprawie przedłużenia kontraktu - a to nastąpi - obaj zawsze będziemy otwarcie dyskutować o tym, co przyniesie przyszłość.

