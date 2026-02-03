FW48, podobnie jak jego poprzednicy, będzie charakteryzował się malowaniem z czarnymi i ciemnoniebieskimi elementami graficznymi. Na jego bocznych panelach znajdą się logo Barclays i Komatsu, a dojmującym kolorem będzie biel i odcienie niebieskości.

Zespół ogłosił dziś, że oficjalnym partnerem zespołu zostanie znany brytyjski bank. Komatsu, japoński producent sprzętu budowlanego, sponsoruje zespół od sezonu 2024.

- Rok 2026 to kolejny krok na drodze powrotu na szczyt dla zespołu Atlassian Williams F1. Wkraczamy w nową erę i jesteśmy podekscytowani nadchodzącym sezonem – powiedział szef zespołu, James Vowles.

- Mamy świetny skład kierowców, kilku fantastycznych nowych partnerów, stale rosnącą bazę fanów i chcemy kontynuować sukcesy, który odnieśliśmy w zeszłym roku, ale nie jesteśmy naiwni i wiemy jakie czekają nas wyzwania.

- Nikt tak naprawdę nie wie, co wydarzy się podczas pierwszego wyścigu, ale z niecierpliwością czekamy na start i mamy nadzieję, że nasi fani z radością będą nas dopingować w tym wspaniałym, nowym malowaniu.

Przygotowania zespołu do rozpoczęcia sezonu napotkały pewne problemy i zespół opuścił przedsezonowe testy w Barcelonie, przez co jego FW48 był jedynym samochodem na rok 2026, który nie został jeszcze publicznie zaprezentowany. Dziś ujawniono jedynie malowanie.

Zespół przyznał się do opóźnień w programie FW48, ale Vowles upiera się, że Williams mógł wziąć udział w testach w Hiszpanii, ale postawiłoby to ekipę w trudnej sytuacji pod względem części zamiennych.

- Mamy gotową jednostkę napędową i skrzynię biegów dostarczoną przez Mercedesa, więc pierwsze doświadczenia zdobędziemy w Bahrajnie – powiedział Brytyjczyk w zeszłym tygodniu.

Williams FW48 Autor zdjęcia: Williams

- Polegam na ciężkiej pracy całego zespołu i jestem przekonany, że po sześciu dniach w Bahrajnie przećwiczymy cały program. Teraz intensywnie trenujemy w symulatorze.

- Chcemy się upewnić, że od samego początku w Bahrajnie będziemy mieć niezawodny i gotowy do jazdy samochód, żebyśmy nie musieli siedzieć i robić tego, co wielu kierowców i zespołów robiło w Barcelonie nie opuszczając garażu. Musimy być gotowi do startu.

Testy przedsezonowe w Bahrajnie odbędą się w dniach 11–13 i 18–20 lutego. Nie należy oczekiwać, że gotowy model FW48 zostanie zaprezentowany wcześniej.

Williams FW48 Autor zdjęcia: Williams