Barwy wojenne Williamsa
Williams zaprezentował malowanie swojego nowego bolidu Formuły 1 na sezon 2026.
Williams FW48
Autor zdjęcia: Williams
FW48, podobnie jak jego poprzednicy, będzie charakteryzował się malowaniem z czarnymi i ciemnoniebieskimi elementami graficznymi. Na jego bocznych panelach znajdą się logo Barclays i Komatsu, a dojmującym kolorem będzie biel i odcienie niebieskości.
Zespół ogłosił dziś, że oficjalnym partnerem zespołu zostanie znany brytyjski bank. Komatsu, japoński producent sprzętu budowlanego, sponsoruje zespół od sezonu 2024.
- Rok 2026 to kolejny krok na drodze powrotu na szczyt dla zespołu Atlassian Williams F1. Wkraczamy w nową erę i jesteśmy podekscytowani nadchodzącym sezonem – powiedział szef zespołu, James Vowles.
- Mamy świetny skład kierowców, kilku fantastycznych nowych partnerów, stale rosnącą bazę fanów i chcemy kontynuować sukcesy, który odnieśliśmy w zeszłym roku, ale nie jesteśmy naiwni i wiemy jakie czekają nas wyzwania.
- Nikt tak naprawdę nie wie, co wydarzy się podczas pierwszego wyścigu, ale z niecierpliwością czekamy na start i mamy nadzieję, że nasi fani z radością będą nas dopingować w tym wspaniałym, nowym malowaniu.
Przygotowania zespołu do rozpoczęcia sezonu napotkały pewne problemy i zespół opuścił przedsezonowe testy w Barcelonie, przez co jego FW48 był jedynym samochodem na rok 2026, który nie został jeszcze publicznie zaprezentowany. Dziś ujawniono jedynie malowanie.
Zespół przyznał się do opóźnień w programie FW48, ale Vowles upiera się, że Williams mógł wziąć udział w testach w Hiszpanii, ale postawiłoby to ekipę w trudnej sytuacji pod względem części zamiennych.
- Mamy gotową jednostkę napędową i skrzynię biegów dostarczoną przez Mercedesa, więc pierwsze doświadczenia zdobędziemy w Bahrajnie – powiedział Brytyjczyk w zeszłym tygodniu.
Williams FW48
Autor zdjęcia: Williams
- Polegam na ciężkiej pracy całego zespołu i jestem przekonany, że po sześciu dniach w Bahrajnie przećwiczymy cały program. Teraz intensywnie trenujemy w symulatorze.
- Chcemy się upewnić, że od samego początku w Bahrajnie będziemy mieć niezawodny i gotowy do jazdy samochód, żebyśmy nie musieli siedzieć i robić tego, co wielu kierowców i zespołów robiło w Barcelonie nie opuszczając garażu. Musimy być gotowi do startu.
Testy przedsezonowe w Bahrajnie odbędą się w dniach 11–13 i 18–20 lutego. Nie należy oczekiwać, że gotowy model FW48 zostanie zaprezentowany wcześniej.
Williams FW48
Autor zdjęcia: Williams
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.
Finlandia bez Ouninpohji
Barwy wojenne Williamsa
Komatsu jednak został
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze