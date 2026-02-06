Pierwszy zwycięski bolid Formuły 1 Schumachera, Benetton B192, został wystawiony na aukcji Broad Arrow Auctions w styczniu.

Jego szacunkowa cena opiewała na 8,5 mln euro, co czyniło go jednym z najcenniejszych samochodów, jakie kiedykolwiek trafiły na sprzedaż. Nowy nabywca wyłożył na stół jednak znacznie mniejszą kwotę.

Schumacher, wówczas zespołowy kolega Martina Brundle'a, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w F1 za kierownicą B192 na torze Spa-Francorchamps podczas Grand Prix Belgii w 1992 roku. Niemiecki kierowca prowadził ten konkretny egzemplarz w pięciu Grand Prix.

- Naprawdę nie potrafię tego opisać, to po prostu coś szalonego – powiedział Schumacher po swoim pierwszym zwycięstwie.

- Oto Benetton B192. Samochód stworzony, by rzucić wyzwanie gigantom Williamsa i McLarena, za którymi stoją takie nazwiska jak Flavio Briatore, Rory Byrne i Ross Brawn - głosi film domu aukcyjnego.

- W świat rządzony przez Sennę, Mansella i Prosta wkroczył teutoński nowicjusz, którego cechowała precyzja, dyscyplina i niezachwiane poczucie kierunku. Na niesprzyjającym torze Spa-Francorchamps w 1992 roku, ten samochód doprowadził go do pierwszego, decydującego triumfu.

1992 Benetton B192 of Michael Schumacher Autor zdjęcia: Broad Arrow Auctions

Zaprojektowany przez Rory'ego Byrne'a, pod kierownictwem Rossa Brawna, B192 wywalczył 11 miejsc na podium. Był napędzany 3,5-litrowym silnikiem V8 Forda, który generował moc 660-680 KM.

Model B192 jest ostatnim samochodem Formuły 1, który wygrał Grand Prix z manualną skrzynią biegów w układzie H.

Początkowo wyceniony na 8,5 miliona euro, Benetton z 1992 roku został sprzedany ostatecznie za 5 082 000 euro.