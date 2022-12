Po trzech sezonach spędzonych w Williamsie Russell z końca stawki przeniósł się do czołówki, dołączając do zespołu Mercedesa. W trudnej dla ekipy z Brackley kampanii zdobył więcej punktów niż Hamilton oraz odniósł dla dotychczasowych dominatorów ery hybrydowej jedyne zwycięstwo w tym roku - w Grand Prix Sao Paulo.

Hamilton przyznał, że dobra dyspozycja nowego partnera nie była dla niego zaskoczeniem.

- Widziałem, co zrobił w Williamsie i to było naprawdę imponujące - powiedział Hamilton. - A w tym roku był jeszcze lepszy.

Siedmiokrotny mistrz świata zwraca jednak uwagę na długoletni związek Russella z Mercedesem - jako junior i rezerwowy - i co za tym idzie odpowiednie przygotowanie.

- W ostatnich latach spędzał z nami coraz więcej czasu i znał już wszystkich inżynierów. Dzięki temu łatwiej było mu się zaadaptować. Jest idealnym wzmocnieniem dla naszego zespołu i wniósł wiele pozytywnej energii. Współpracujemy na równych warunkach i mamy wiele wzajemnego szacunku.

Mercedes w tym roku nie włączył się do walki o laury, głównie za sprawą problematycznego samochodu, cierpiącego w pierwszej połowie sezonu z powodu zjawiska podskakiwania. W Brackley mają nadzieję, że podczas kampanii 2023 wszystko wróci do „normy” i kierowcy Mercedesa będą częstymi gośćmi najwyższego stopnia podium. Nawet w takiej sytuacji Hamilton nie spodziewa się jednak, by między nim i Russellem dochodziło do utarczek.

- Nie wierzę, że dojdzie do konfliktu. Mam wystarczające doświadczenie i jestem w zespole dostatecznie długo, by poradzić sobie z takimi wyzwaniami. To nie będzie problem.