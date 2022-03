Bez magicznych patentów w F1

Od momentu ogłoszenia nowych przepisów technicznych F1, spekuluje się, czy ktoś ze swoim projektem dorówna „magicznemu” rozwiązaniu, jakie opracował zespół Rossa Brawna w 2009 roku.

W tamtym czasie Brawn GP wprowadził kontrowersyjny podwójny dyfuzor i cieszył się ogromną przewagą na początku sezonu.

Teraz Brytyjczyk, który uczestniczył w opracowaniu nowej ery technicznej w królowej sportów motorowych podkreślił, że dobrze napisane zasady drastycznie ograniczyły możliwość wyszukania luk w regulaminie.

- Nie wiem nic o cudownych rozwiązaniach - powiedział Brawn. - Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest dziura w przepisach, zatkalibyśmy ją. Oczywiście może zdarzyć się coś, czego nie przewidzieliśmy. Jeśli jednak faktycznie tak się stanie, nie dostrzeżemy tego natychmiast. Na pewno nie podczas testów przedsezonowych. Może ktoś wypali z takim tematem w F1, aczkolwiek nie spodziewam się. Wytyczne przygotowane są dość solidnie, choć owszem nie można niczego wykluczyć.

Brawn dodał, że nowy system zarządzania FIA, który nie wymaga jednomyślności wśród zespołów, aby zdelegalizować innowacje technologiczne, również jest przydatny.

Uczestnicy mistrzostw wiedzą, że ich inwestycje w badania i rozwój mogą zostać zmarnowane, jeśli droga, którą podążali bez uzgodnienia jej z FIA, zostanie szybko zablokowana.

- To jeden z powodów, dla których zmieniło się zarządzanie - wyjaśnił. - Nowa forma zawiadywania nie jest tylko po to, aby istniała możliwość szybkiego zaktualizowania regulaminu, ale również dlatego, aby zespoły miały świadomość opcji reformy przepisów w krótkim okresie czasu.

- Dzięki powyższemu są o wiele bardziej skłonne do tego, aby mieć pewność co do swoich pomysłów i koncepcji, zanim je wprowadzą - podkreślił. - To działa na zasadzie koła. Jeśli wiesz, że osiem zespołów, FIA i F1 mogą powstrzymać cię przed wprowadzeniem danego rozwiązania, gdy uznają je za złe, zachowujesz większą ostrożność w pracy, by uniknąć problemu. Tym samym mamy zapewnioną kolejną warstwę ochrony.

Głównodowodzący komisją FIA ds. samochodów jednomiejscowych - Nikolas Tombazis, uwydatnił, że wraz z inżynierami ściśle współpracują z zespołami w kontekście uniknięcia wszelkich możliwych kontrowersji, zanim nowe bolidy staną na starcie pierwszego weekendu wyścigowego w sezonie 2022.

- Oczywiście niektóre samochody już zostały zaprezentowane - powiedział Tombazis. - W każdym razie jesteśmy podczas procesu z zespołami, w ramach którego przeprowadzamy z nimi indywidualne sesje w celu prześledzenia legalności zastosowanych przez nich rozwiązań, starając się uniknąć wszelkich przykrych niespodzianek podczas pierwszego wyścigu.

- To trwa. Pojawiły się już pewne zaskoczenia tu i tam, jest parę obszarów, w których samochody różnią się nieco bardziej od siebie, niż się spodziewaliśmy i gdzie inżynierowie zastosowali swoje innowacyjne umiejętności w kontekście opracowania danych rozwiązań.

- Myślę, że zobaczymy dużo większe zróżnicowanie między poszczególnymi projektami, niż wcześniej oczekiwaliśmy. Do tej pory jednak nie pojawiły się żadne niepokojące sygnały, wzorem podwójnego dyfuzora, czy czegoś takiego.

- Podczas indywidualnych kontroli z każdym zespołem, badamy dosłownie cały samochód. Proces zajmuje kilka godzin, sprawdzamy elementy jeden po drugim. Nie skupiamy się tylko na pojedynczym aspekcie, kontrolujemy wszystkie obszary bolidu - zakończył.

