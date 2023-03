W F1 nie ma najwolniejszego zespołu

Początek sezonu F1 2023 został zdominowany przez Red Bull Racing, który sięgnął po dublety w dwóch dotychczasowych rundach, w GP Bahrajnu i GP Arabii Saudyjskiej.

Za obrońcami tytułu o drugie miejsce walczą Aston Martin, Mercedes i Ferrari, a grupę tę zamyka Alpine. Dalej są Haas, Alfa Romeo, Williams, AlphaTauri i McLaren, których wszystkich Steiner określa jako środek stawki.

- Jak już wspominałem, jest tylko kilka punktów dostępnych dla ekip ze środka stawki, ta grupa to wszyscy od szóstego miejsca w dół. Dalej nie ma już nikogo - stwierdził Steiner. - Dlatego musimy wykorzystywać nadarzające się okazje. Myślę, że jesteśmy w górnej części tego grona, ale w każdym wyścigu układ sił może się zmieniać. Jedyną rzeczą do zrobienia w tych okolicznościach jest ciężka praca i unikanie błędów, ponieważ będą one drogo kosztować.

Haas ma aktualnie na koncie jeden punkt. Zdobył go w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, gdzie Kevin Magnussen zapewnił im dziesiąte miejsce po zaciętej walce z Yukim Tsunodą z AlphaTauri.

Celem amerykańskiej formacji na sezon 2023 jest poprawienie ósmej pozycji z zeszłorocznych mistrzostw.

- Nie zdobyliśmy punktów w Bahrajnie, ale udało się to w Arabii Saudyjskiej. Zostało to zrobione całkiem dobrze. Mam na myśli, że nie była to kwestia szczęścia, po prostu walczyliśmy - mówił dalej.

- Zdobywanie punktów jest największą motywacją dla zespołu. Gdy to się udaje, wszyscy są szczęśliwi i natchnieni, aby ruszyć na kolejny wyścig - podkreślił.

Wspomniany punkt daje im siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Jedno oczko na koncie ma także Williams.

