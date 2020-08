W miniony weekend przy okazji Grand Prix Wielkiej Brytanii, sześciokrotny mistrz świata przyznał, że chce pościgać się w królowej sportów motorowych jeszcze co najmniej trzy lata.

Dopytywany o kontrakt z Mercedesem i negocjacje z szefostwem ekipy, Hamilton odparł: - Nie, nie ma dyskusji na ten temat.

Natomiast Wolff pytany o powyższy komentarz, stwierdził: - Powiedział, że nie było żadnych dyskusji na temat jego kontraktu? To dlatego, że sobie ufamy.

- Umowa jest ta sama siedmiu lat i nigdy nie musieliśmy jej rozwiązywać. Głównie chodzi o kwestie komercyjne, więc nie mam żadnych zmartwień w tym kontekście, ponieważ do tej pory zawsze szybko osiągaliśmy porozumienie. Nie mam żadnych obaw, wkrótce usiądziemy do tego tematu - dodał.

Po zwycięstwie w Grand Prix Wielkiej Brytanii Hamilton jest już zdecydowanym liderem mistrzostw.

Klasyfikacja sezonu 2020

Brytyjczyk, który ponownie zaczął dominować, liczył na więcej walki w tym roku: - Szczerze. W głębi serca jestem prawdziwym wyścigowcem. To nie są mistrzostwa, na jakie liczyłem. Wołałbym zaciętą rywalizację, ponieważ to mnie napędza. Ostatecznie to nasza ekipa wykonała wyjątkową pracę, ale nie można winić za to zespołu. To nie nasza wina.