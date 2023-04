Po rozczarowującym początku kampanii 2023 Franz Tost powiedział podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej, że nie ufa swoim inżynierom. Wyraził takie słowa w kontekście niespełniającego oczekiwań bolidu AT04.

Zespół sponsorowany przez PKN Orlen pokazał jednak pewne oznaki postępów w GP Australii, gdzie Yuki Tsunoda był dwunasty w kwalifikacjach oraz zapewnił pierwszy punkt w sezonie dla stajni z Faenzy, po zajęciu dziesiątego miejsca w wyścigu w Melbourne.

Dyrektor techniczny AlphaTauri Jody Egginton wskazał, że ekipa nie czuje się poruszona komentarzami Tosta.

- Franz zna zespół inżynierów od dawna - powiedział Egginton dla Motorsport.com pytany o słowa Tosta. - Ta sama grupa stworzyła samochody na sezony 2019, 2020, 2021, które zdobywały podia.

- Jego wypowiedź została nieco wyjęta z kontekstu i tak naprawdę nie oddaje dokładnego obrazu sytuacji - kontynuował. - Omawiamy z Franzem zaistniałe problemy i działamy dalej, naprawdę. Nic się nie zmieniło, wszyscy jesteśmy zgodni w aspekcie tego co musimy zrobić dalej.

Zbagatelizował sugestie, że juniorska formacja Red Bulla nie postawiła sobie wystarczająco wysokich celów, co sprawiło, że AT04 odstaje osiągami od aut najbliższych rywali.

- Franz jest oczywiście rozczarowany, że samochód nie jest wystarczająco dobry i nie zadomowił się w środku stawki. Dał nam to jasno do zrozumienia - zaznaczył.

Zgadza się, że AlphaTauri nie osiągnęło wszystkich założeń rozpisanych minionej zimy.

- Wyznaczyliśmy sobie dobre i ważne cele. Niektóre z nich osiągnęliśmy, a innych jeszcze nie, ale dojdziemy do tego i umocnimy naszą pozycję w środku stawki - zapewnił.

Problem stanowi m.in prędkość w wolnych zakrętach, czego byli świadomi już przed rozpoczęciem mistrzostw. Chcąc temu zaradzić, pracowali nad nową podłogą, którą przywieźli na GP Australii. Zdaniem Eggintona, aktualizacja spełniła oczekiwania, generując większy docisk i zapewniając lepszy balans w wolnych łukach.

„Musimy rozwijać się szybciej niż rywale”

Egginton zasugerował, że AlphaTauri wysoko zawiesiła sobie poprzeczkę, stąd trudności w dążeniu do zrealizowania określonych ambicji, jakie sformułowali sobie podczas przygotowań do tegorocznych mistrzostw.

- To były ambitne cele. Natomiast jeśli z łatwością wszystko odhaczysz w ciągu zimy, to prawdopodobnie założenia te były błędne. Należy wysoko zawiesić sobie poprzeczkę. Z wyjściową specyfikacją samochodu niektóre rzeczy udało się już osiągnąć, a w przypadku innych jesteśmy na dobrej drodze, aby dotrzeć do punktu docelowego.

W oparciu o plany rozwojowe, AlphaTauri ma nadzieję znaleźć się na miejscu, na jakie liczył Tost na początku kampanii 2023.

- W pierwszej fazie sezonu potrzebujemy na stałe wrócić do środka stawki. Aby to się udało, musimy szybciej modernizować samochód niż inne zespoły. Dlatego już na trzeci wyścig mieliśmy gotową, nową podłogę, a to znacznie więcej niż przygotowały inne formacje. Oczywistym założeniem strategii rozwoju jest zbliżenie się do konkurentów. Ostatnie aktualizacje pomogły nam w tym. Szykujemy już kolejne na następne wyścigi - podsumował.

