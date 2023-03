Chociaż w Milton Keynes nie muszą martwić się o wyniki - RBR zaliczył dwa dublety w dwóch pierwszych wyścigach sezonu - obserwatorzy dostrzegają potencjalne zarzewia konfliktów.

Pierwszy z nich dotyczy kierownictwa stajni oraz Olivera Mintzlaffa, dyrektora generalnego koncernu Red Bull. Austriacka telewizja ORF twierdzi, że Helmut Marko, znany z ciętego języka, na polecenie Mintzlaffa miał się nie wypowiadać po Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

- Nie martwcie się - zapewnił Marko na łamach dziennika Osterreich. - Nie pozwoliłbym na to. Zawsze mówię to, co chcę i kiedy chcę.

Zgrzyt między Marko i Mintzlaffem mógł pojawić się, gdy ten pierwszy zażartował z drugiego. Mintzlaff jest bowiem prezesem piłkarskiej drużyny RB Lipsk, która w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrała z Manchesterem City aż 0:7.

- W Niemczech trochę to rozdmuchali - uznał Marko. - Moje relacje z panem Mintzlaffem są naprawdę w porządku. Regularnie wymieniamy się spostrzeżeniami. Jednak oczywiście zawsze pragnę zachować niezależność.

Drugi gorący temat w Red Bullu dotyczy kierowców - Maxa Verstappena i Sergio Pereza oraz ich wzajemnych relacji. W Dżuddzie wygrał Perez, korzystając na dalszej pozycji startowej Verstappena, ale ten drugi niejako skradł Meksykaninowi najszybsze okrążenie w samej końcówce Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

- Można powiedzieć, że obaj mniej więcej stosowali się do poleceń - wyjaśnił Marko. - Pięć okrążeń przed końcem zostało im powiedziane, że mogą jechać z pełną prędkością.

- Checo to także dobry strateg i też próbował złożyć najszybsze okrążenie, ale popełnił błąd w pierwszym sektorze. Mamy jednak dwóch świetnych kierowców i musimy zbudować jak największą przewagę, zanim kara związana z tunelem aerodynamicznym zacznie mieć większy wpływ.