Bez tęczy w Formule 1

Kampanię powołano do życia w czerwcu 2020 roku, przed rozpoczęciem opóźnionego przez pandemię koronawirusa sezonu. Hasło „We Race As One” miało podkreślić i uhonorować globalną walkę z COVID-19 oraz zwrócić uwagę na dyskryminację i problemy segregacji rasowej.

Tęcza pojawiła się na bolidach, samochodzie bezpieczeństwa, nad garażami ekip i w różnych miejscach wokół toru.

W bieżącym roku kampania skupiać się będzie na trzech głównych tematach: zrównoważonym rozwoju, różnorodności i integracji oraz społeczności. Zrezygnowano jednak z logo w postaci tęczy.

W tym sezonie tęcza nie będzie już występować łącznie z kampanią „We Race As One”. Podczas gdy pandemia COVID-19 wciąż trwa, skupiamy się na trzech filarach dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego - brzmi fragment komunikatu.

W programie niedzielnej części weekendu zachowany zostanie czas (przed wyścigiem) na zwrócenie uwagi na ważne społecznie idee. W sezonie 2020 promowano walkę z rasizmem.

Formuła 1 chce również dążyć do wyrównania szans w świecie sportów motorowych, promować różnorodność i wspierać działania na rzecz ochrony środowiska.

We race as one logo

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images