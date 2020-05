Bez zgody rządu nie będzie wyścigu

Sezon w Formule 1 powinien rozpocząć się w pierwszych dniach lipca. Po dwóch rundach na austriackim Red Bull Ringu kierowcy i zespoły mieli się przenieść do Wielkiej Brytanii. Jednak przygotowania do rywalizacji na Silverstone nieustannie napotykają przeszkody. Najpierw władze toru nie mogły dojść do porozumienia z Liberty Media w kwestiach finansowych, związanych z organizacją dwóch wyścigów przy pustych trybunach. Gdy osiągnięto kompromis, rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział 14-dniową kwarantannę dla przyjezdnych. Spodziewano się, że F1 zostanie włączona na listę wyjątków.

Okazało się, że władze chcąc zachować jak najściślejszy reżim sanitarny, nie przewidują udzielenia zgody sportowcom.

Do sprawy stanowczo odnieśli się włodarze Formuły 1. Rzecznik serii, cytowany przez BBC, przekazał:

- Nakaz 14-dniowej kwarantanny uniemożliwiłby rozegranie tegorocznego Grand Prix Wielkiej Brytanii. Obostrzenia wpływają na dziesiątki tysięcy miejsc pracy związanych z F1 i łańcuchem dostaw.

- Podróżowalibyśmy do Wielkiej Brytanii samolotami zajmowanymi wyłącznie przez osoby związane z Formułą 1. Cały personel zostanie poddany testom [na obecność koronawirusa], więc kwarantanna byłaby całkowicie zbędna.

- Skoro cały elitarny sport ma wrócić do telewizji, należy zapewnić wyjątki [od nakazu].

Formuła 1 prowadzi rozmowy z wieloma europejskimi torami - również tymi, które nie widniały w oryginalnym harmonogramie na 2020 rok - na temat organizacji wyścigów bez publiczności. Uważa się, że opcją rezerwową dla Silverstone jest Hockenheimring.