George Russell zastępując Lewisa Hamiltona w GP Sakhiru, bardzo zaimponował za kierownicą Mercedesa. Po wyścigu sugerował, że dał Toto Wolffowi, szefowi zespołu, wiele powodów do przemyśleń. Chodzi oczywiście o wybór zawodników do składu ekipy niemieckiego producenta.

- To był tylko żartobliwy komentarz - tłumaczył się ze swoich słów George Russell.

22-latek, junior Mercedesa, w Abu Zabi wraca już do swojego Williamsa. Hamilton uzyskał negatywny wynik testu na Covid-19 i weźmie udział w ostatnim tegorocznym grand prix.

Dr Helmut Marko z Red Bulla wykluczył, że w przyszłym roku Russell mógłby np. zostać kolegą zespołowym Maxa Verstappena, ponieważ Brytyjczyk ma dziesięcioletnią umowę z Mercedesem i pozostaje ich protegowanym.

- Podpisałem kontrakt z Mercedesem w 2016 roku i to oni są moimi szefami - powiedział Russell. - Zainwestowali we mnie, uwierzyli we mnie i jestem im oddany.

Bottas, który po Grand Prix Sakhiru celowo unikał spotkań z prasą i aktywności w mediach społecznościowych, podkreślił w czwartek, że jego umowa z Mercedesem na sezon 2021 wciąż obowiązuje.

- Jestem pewien, że Brytyjczycy, chcieliby zobaczyć, jak zamieniamy się kokpitami - przekazał Bottas w Abu Zabi. - Postaram się jednak temu zapobiec. Wiem tylko tyle, że mam kontrakt na przyszły rok.