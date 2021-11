Max Verstappen wystrzelił z trzeciego miejsca zrównując się z Valtterim Bottasem i Lewisem Hamiltonem na prostej. Holender zaatakował po zewnętrznej kierowców Mercedesa i wyszedł na prowadzenie. Valtteri Bottas został uderzony przez Daniela Ricciardo. Fin obrócił się i spadł na ostatnią pozycję. Kierowca McLarena stracił przedni spoiler, przez co musiał zjechać do boksu.

Z dalszej walki odpadli Yuki Tsunoda oraz Mick Schumacher. Dwójka kierowców ścisnęła w zakręcie Estebana Ocona uderzając go w przednie opony. Bolid Francuza wytrzymał kontakt w porównaniu do maszyn rywali. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.

Po ponad 15 okrążeniach Sergio Perez zgłosił inżynierowi, że jego opony są w coraz lepszej kondycji. Inaczej sytuacja wyglądała u Lewisa Hamiltona, który miał problemy z degradacją. Meksykanin zaczął znacząco zbliżać się do siedmiokrotnego mistrza świata.

Valtteri Bottas, który musiał nadrabiać straty, po ponad 20 okrążeniach znajdował się już na 12. pozycji. Fin toczył ciekawą walkę z Danielem Ricciardo. Bottas mimo używania systemu DRS nie mógł wyprzedzić bolidu McLarena, który dobrze sprawował się na prostych.

Na 30 okrążeniu Lewis Hamilton zjechał do boksu. Brytyjczyk powrócił na piątej lokacie do wyścigu. Okrążenie później na zmianę ogumienia zjechał Charles Leclerc, jadący do tej pory na czwartym miejscu. Max Verstappen był w stałym kontakcie ze swoim inżynierem. Holender oznajmił zespołowi, że opony są w dobrym stanie.

Na 34 okrążeniu Verstappen został wezwany do mechaników. 24-latek wyjechał ponad 7 sekund przed Hamiltonem. Na prowadzenie wyszedł Sergio Perez. Pierwszy raz w historii F1 Meksykanin prowadził w swoim domowym Grand Prix.

Mechanicy podczas drugiego pit-stopu Valtteriego Bottasa mieli problem z jedną z przednich opon. Wymiana przedłużyła się do 11 sekund, przez co Fin spadł na 15. pozycję.

Na wymianę ogumienia zjechał również Sergio Perez, który wrócił do rywalizacji na trzeciej pozycji. 31-latek zaczął gonić Lewisa Hamiltona. 10 okrążeń przed końcem Meksykanin tracił sekundę do kierowcy Mercedesa. Brytyjczyk zwracał uwagę zespołowi, że ma duże problemy z degradacją.

Okrążenie przed końcem wyścigu Bottas zjechał po świeży zestaw miękkich opon. Niestety ponownie mechanicy przetrzymali Fina w boksie, jednak zdołał on uzyskać najszybsze okrążenie wyścigu. Lewis Hamilton ostatecznie obronił swoją drugą pozycję przed Sergio Perezem.

Wyniki - Wyścig