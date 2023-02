Bezproblemowa zmiana dowodzenia

Przenosiny Andreasa Seidla do Saubera zostały ogłoszone pod koniec zeszłego roku, a Andrea Stella został natychmiast mianowany na jego następcę na stanowisku szefa zespołu.

Stella przeszedł do McLarena z Ferrari w 2015 roku i zajmował różne stanowiska, ostatnio pełniąc funkcję dyrektora wyścigowego.

Zak Brown twierdzi, że wiedza Stelli o zespole znacznie ułatwiła transfer, który byłby bardziej problematyczny, gdyby do McLarena przyszedł ktoś z zewnątrz i musiał nauczyć się poruszania w zespole.

- Poszło bardzo gładko. Zmiana nastąpiła z dnia na dzień. Oczywiście jest on bardzo świadomy zespołu, blisko współpracował ze wszystkimi, jest tu od prawie dekady. Jest dokładnie tym, kogo chcieliśmy mieć w tej roli - przyznał Brown.

Andrea Stella zgodził się, że jego doświadczenie z McLarenem ułatwiło mu przejęcie nowej roli, przyznając jednocześnie, że musi dowiedzieć się więcej o niektórych obszarach funkcjonowania zespołu.

- Myślę, że były dwie mocne strony tego przejścia. Pierwsza to wiedza po mojej stronie, a druga to fakt, że kilka ważnych projektów zostało już rozpoczętych wcześniej. W porównaniu z tym, co robiłem dotychczas, muszę nauczyć się o wiele więcej, na przykład po stronie technicznej lub produkcyjnej, aby wszystkie obszary działały tak wydajnie, jak to możliwe - przyznał Stella.

Lando Norris podziękował za wspólną pracę Andreasowi Seidlowi, podkreślając przy tym, że ma całkowitą wiarę w zdolność Stelli do pełnienia głównej roli w zespole.

- Myślę, że Andreas wykonał bardzo dobrą robotę ze zmianami, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku lat. Odegrał bardzo ważną rolę, ale jednocześnie mam pełne zaufanie do tego, co jest w stanie zrobić Andrea Stella. Potrafi wnieść inną perspektywę. Jest facetem, który był inżynierem wyścigowym, więc widzi i rozumie wiele rzeczy z wyścigowego punktu widzenia - przyznał Norris.

- Wzmocnił zespół, upewniając się, że morale wzrosło, szczególnie na tak wczesnym etapie sezonu, dając bardzo jasny i zwięzły plan walki z naszymi problemami i słabościami oraz doskonalenia we wszystkich obszarach. Bardzo szybko się zaaklimatyzował, a ludzie są zadowoleni z jego pracy i informacji zwrotnych, które daje - dodał Brytyjczyk.