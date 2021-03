Po dwóch latach spędzonych w Renault, Ricciardo przeszedł do McLarena. Wygląda, że bezproblemowo odnajduje się w brytyjskiej ekipie.

Testy przedsezonowe, podczas których przejechał 172 okrążenia, przebiegły bez problemów. Australijczyk przyznał, że wszystko poszło gładko.

- Testy dobiegły końca. Cieszę się, że przebiegły bez żadnych problemów oraz obaw. Te trzy dni poszły gładko - powiedział Daniel Ricciardo. - Jestem wdzięczny zespołowi, zarówno temu na torze, jak i w fabryce, za przygotowanie dobrego bolidu na testy. Sprawili, że poczułem się komfortowo. Nie mogę doczekać się powrotu tutaj na Grand Prix Bahrajnu.

Wspomniano, że po przejściu z Red Bull Racing do Renault miał kłopot z dostosowaniem się do hamulców. Pytany, jak pod tym względem odnajduje się w samochodzie McLarena, odparł: - Znowu jest inaczej. Nadal dostosowuję się do tego. Po przejściu z Red Bulla do Renault, a teraz z Renault do McLarena, prawdopodobnie kwestia hamowania jest najważniejszym obszarem, do którego należy się przystosować.

- Cały czas badam, gdzie jest limit bolidu, ale generalnie, tak jak widzieliśmy to w ostatnich latach, samochód spisuje się całkiem nieźle na dohamowaniach. Jak tylko nabiorę prędkości, będzie w porządku. Mam nadzieję, że znów zobaczycie kilka dobrych manewrów wyprzedzania w moim wykonaniu.

Dopytywany ile czasu tak naprawdę potrzebuje, aby w pełni poczuć się komfortowo w nowym zespole, w oparciu o poprzednie transfery, stwierdził: - Ciężko na to odpowiedzieć, ponieważ nigdy nie chcesz przyznać, że jeszcze nie jeździsz na maksa, ale rzeczywistość jest taka, że potrzeba trochę czasu, zanim dasz z siebie sto procent. Jestem coraz bliżej tego poziomu. A czy tworzę już jedność z samochodem? Jeszcze nie. Wymaga to trochę czasu, ale go sobie nie daję.

Chociaż podstawową zasadą jest, że nie należy wyciągać daleko idących wniosków z testów, wyniki McLarena wyglądały obiecująco. Ricciardo i jego partner zespołowy Lando Norris w sumie przejechali 327 okrążeń. To daje im drugie miejsce pośród ekip korzystających z jednostek napędowych Mercedesa. Najwięcej zaliczył Williams - 373 kółka.

Najdłuższy dystans ze wszystkich zespołów pokonały Alfa Romeo i AlphaTauri - 422 okrążenia.

Video: Formuła 1 - Statystyki z testów przedsezonowych