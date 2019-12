Bilet w tylnym rzędzie

Kubica po raz szósty w karierze ścigał się w Sao Paulo za kierownicą bolidu Formuły 1. Tym razem oczekiwania nie były zbyt wysokie. Słaba forma Williamsa nie dawała nadziei na cokolwiek więcej, niż walka z zespołowym partnerem George'em Russellem o jedno z ostatnich miejsc.

Start w wykonaniu krakowianina tradycyjnie był bardzo dobry i zyskał on pozycję kosztem Russella. Przez chwilę jechał nawet na osiemnastym miejscu, ale szybko został wyprzedzony przez Carlosa Sainza. Stint na pośredniej mieszance trwał 20 okrążeń.

Pierwszy postój Polaka u mechaników będzie śnił się po nocach przede wszystkim późniejszemu zwycięzcy Grand Prix Brazylii - Maxowi Verstappenowi. FW42 wyjechało ze stanowiska tuż przed RB15 i Holender musiał ratować się hamowaniem i ucieczką w kierunku ściany oddzielającej tor od alei serwisowej. Kubica został ukarany 5-sekundową karą, a po wyścigu FIA wydała decyzję, w której informuje, że nie zawinił zespół, ale kierowca, wlepiając mu dwa punkty karne.

Williams opatrzony numerem 88 w sumie aż czterokrotnie pojawiał się przed garażem. Pod koniec założono miękkie opony. Podczas jednej z neutralizacji udało się odzyskać okrążenie. Finalnie Kubicę sklasyfikowano na szesnastej pozycji, z jednym kółkiem straty.

Po zakończeniu rywalizacji polski zawodnik udzielił wywiadu stacji Eleven Sports.

- Nic to nie zmienia - powiedział Kubica pytany o tradycyjnie dobry start. - Powiedziałbym, że to jest żadna nowość, iż pierwsze parę zakrętów mi dobrze wychodzi. Dzisiaj było wietrznie i z tą kombinacją aerodynamiczną auto było ciężkie w prowadzeniu - podobnie jak w Japonii.

- Później twarde opony, którym brakowało docisku i nie pracowały. To tyle.

Dopytywany o jakieś pozytywy z brazylijskiego weekendu, reprezentant Williamsa stwierdził:

- Po co szukać pozytywów? Mi na sercu nie jest ciężko, ponieważ myślę, że tam gdzie mogę coś wykombinować, to jakoś kombinuję. Jest to dziwne, że udaje mi się na pierwszych okrążeniach walczyć z kierowcami, którzy później jadą dwie, trzy sekundy szybciej na [jednym] kółku. I na tym moje ściganie się kończy.

- Dzisiaj miałem dobry bilet do oglądania tyłu stawki, bo tak naprawdę tylko to mi pozostawało.

Padło również pytanie o pierwszy pit stop i „starcie” z Verstappenem.

- Nic [nie widzę w takim momencie]. Gdyby mi powiedziano wcześniej, że nadjeżdża Verstappen, to byłoby OK. Głównym problemem był wolny pit stop.

- Pit stopy nam wychodziły, zostały zmienione części [wyposażenia] żeby je jeszcze poprawić, a od pięciu, sześciu wyścigów mamy duże problemy. Chłopaki tracą też zaufanie, ponieważ koła często się blokują - zakończył Robert Kubica.