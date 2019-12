Binotto jest dumny z walki

Ferrari kolejny rok z rzędu nie wywalczyło żadnego tytułu, a podczas GP Brazylii Sebastian Vettel i Charles Leclerc zderzyli się ze sobą, rywalizując o lepsze miejsce. Binotto postanowił jednak pochwalić swój zespół, zwłaszcza za wyścigi po wakacyjnej przerwie i triumf w GP Włoch.

- Oczywiście mieliśmy wzloty i upadki. Pierwsza część sezonu nie poszła tak, jak chcieliśmy, ale z pewnością cenię sobie fakt, że wszyscy byliśmy razem, podwinęliśmy rękawy i walczyliśmy. Na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki zareagowaliśmy po wakacyjnej przerwie. Wygraliśmy trzy wyścigi z rzędu i mieliśmy serię sześciu z rzędu pole position. Wygraliśmy także w Monzy, kilka dni po niewiarygodnych obchodach 90-lecia Scuderii - mówił Binotto.

- Oczywiście drugie miejsce nigdy nie będzie wystarczająco dobre dla Ferrari. Czekamy na bardzo intensywną zimę, by nadal tworzyć zespół. Chodzi o to, by wrócić silniejszym i sprostać czekającym nas wyzwaniom - dodał.

- GP Abu Zabi na wiele sposobów oznacza początek sezonu 2020. Większość zespołów podczas piątkowych treningów wypróbuje pomysły na przyszły rok - dodał Sebastian Vettel.

Ferrari jeszcze nigdy nie wygrało wyścigu w Abu Zabi.