Wcześniej w tym tygodniu pojawiły się głosy, że Mattia ​​Binotto ma opuścić Ferrari przed następnym sezonem, a szef Alfa Romeo F1, Frederic Vasseur, był rozważany jako jego potencjalny następca. Na tej samej liście znalazł się Antonello Coletta.

Ferrari wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że plotki były całkowicie bezpodstawne, podczas gdy kierowca wyścigowy włoskiego zespołu, Charles Leclerc, czuł, że ludzie zapominają, jak duży postęp Ferrari zrobiło w tym roku.

Mattia Binotto ujawnił w sobotę w Abu Zabi, że rozmawiał z prezesem Ferrari, Johnem Elkannem, po pojawieniu się plotek, co skłoniło go do wydania publicznego oświadczenia.

- Oczywiście, kiedy pojawiły się te spekulacje, rozmawiałem z moim prezesem, Johnem Elkannem. Otwarcie dyskutowaliśmy, jaki jest najlepszy sposób, aby posunąć się naprzód. Zdecydowaliśmy się wydać oświadczenie, które było być może najlepszym sposobem na zamknięcie wszelkich spekulacji. Oczywiście spekulacjeistnieją, ale całkowicie bez podstaw - przyznał Binotto.

Binotto podkreślił też, jak ważne jest skupienie się na zespole i nadchodzącym weekendzie wyścigowym, zamiast zwracać uwagę na plotki.