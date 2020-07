Binotto wyjaśnia problemy Ferrari

Ferrari miało zaledwie piąty, najszybszy samochód w kwalifikacjach do otwierającego sezon 2020 GP Austrii. W wyścigu Charles Leclerc jechał na szóstej pozycji, a ostatecznie finiszował na drugim miejscu, po chaosie jaki miał miejsce na Red Bull Ringu. Sebastian Vettel po swoim błędzie i obróceniu się na torze, był dziesiąty.

Ferrari szykuje szereg poprawek na GP Węgier, ale Binotto ostrzegł, że nie rozwiążą ich wszystkich problemów.

Na samym silniku, którego nie mogą już poprawić ze względu na zamrożony rozwój jednostek napędowych, tracą 0,7s na okrążeniu.

- To co widzieliśmy w Austrii jest bardzo podobne do sytuacji [z testów] w Barcelonie - powiedział Binotto. - Musimy poprawić nasz samochód, ponieważ są pewne błędy w korelacji danych z projektu i tego, jak zachowuje się bolid. Szczególnie chodzi o aerodynamikę.

- Prace rozwojowe rozpoczęliśmy na nowo, po powrocie z kwarantanny. Mamy nadzieję, że jej efekty szybko będą widoczne na torze - kontynuował. - Nie będzie to końcowe rozwiązanie, nie mamy bowiem srebrnej kuli. Istotne jednak dla nas jest poprawienie zachowania się bolidu.

Dokładniej tłumacząc, gdzie SF1000 ponosi straty do najszybszych, dodał: - Biorąc pod uwagę kwalifikacje, w odniesieniu do pole position brakuje nam sekundy. 0,3 tracimy w zakrętach, a 0,7s wynika z jednostki napędowej. Trudno to będzie odrobić, ponieważ rozwój silnika jest zamrożony. Tracimy też na prostych ze względu na opór, a tego nie da się szybko rozwiązać. Jesteśmy trochę rozczarowani widząc naszą prędkość, przeanalizujemy dane i zobaczymy, co uda się zrobić w przyszłości.

Zasugerował, że część nowych elementów spróbują zastosować już w najbliższy weekend w GP Styrii, które również odbędzie się na Red Bull Ringu.

- Czasu do kolejnego weekendu jest bardzo mało, dlatego ludzie w Maranello pracują bardzo ciężko, dzień i noc. Jest za wcześnie, aby to stwierdzić, czy coś zmienimy w Austrii, ale poczekajmy i zobaczymy - zakończył.