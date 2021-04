Ricciardo nie krył rozczarowania rozwojem sytuacji w 2018 roku. Wydaje się, że czarę goryczy przelało zdarzenie z Grand Prix Azerbejdżanu. Ricciardo zderzył się z zespołowym kolegą - Maxem Verstappenem. Oba Red Bulle odpadły z rywalizacji.

W połowie tamtego sezonu Australijczyk zapowiedział, iż nie zostanie w Milton Keynes na kolejny rok. Podjął decyzję o przenosinach do Renault. Brundle, choć rozumie tę decyzję, uważa ją za błędną.

- Prawdopodobnie powinien był zostać w Red Bullu, ale czuł, że cała „miłość” skierowana jest w stronę Maxa. W pełni to rozumiem - powiedział Brundle w podcaście In the Fast Line. - Przejście do Renault okazało się błędem, który wtedy wszyscy podejrzewaliśmy. Myślę jednak, że chciał opuścić Red Bulla za wszelką cenę.

Po dwóch, niezbyt udanych, sezonach w Renault Ricciardo wykorzystał nadarzającą się okazję i przeszedł do McLarena. Sam kierowca wierzy, że wciąż ma szansę na mistrzostwo.

- To może być jego szansa na tytuł - powiedział Brundle. - Wracałem z Danielem z Bahrajnu i trochę porozmawialiśmy. Wciąż jest tym samym chłopakiem, którego pamiętam z początków [jego kariery]. Jest przystępny i łatwo z nim pogadać. Jestem wielkim fanem stylu jego jazdy i tego, jak pracuje.

- McLaren pracuje nad nowym tunelem aerodynamicznym. Teraz mieli umowę z Toyotą, ale z powodu koronawirusa nie mogli go zbyt często używać. Myślę, że [Ricciardo] musi być cierpliwy. Owoce nowego tunelu nie pojawią się przez dwa, trzy lata. Poza tym, jeśli nie uda mu się trafić do Mercedesa, gdzie indziej mógłby iść? - zakończył pytająco Martin Brundle.

Ricciardo rozpoczął współpracę z McLarenem od siódmego miejsca w Grand Prix Bahrajnu.