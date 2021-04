Sergio Pereza można nazwać bohaterem sobotnich kwalifikacji w Imoli. Po raz pierwszy w karierze wystartuje do wyścigu z drugiego pola. Jest też pierwszym kolegą zespołowym Maxa Verstappena od 2018 roku, który pokonał Holendra w czasówce. Ostatni raz dokonał tego Daniel Ricciardo.

Podsumowani kwalifikacji : 99 pole position Hamiltona

Verstappen przyznał po kwalifikacjach, że gdyby nie własny błąd na ostatnim szybkim okrążeniu, jego czas byłby lepszy. Przypomniał też, że w przeciwieństwie do Pereza, do wyścigu będzie ruszał samochodem wyposażonym w opony ze średniej mieszanki.

- W Q3 popełniłem błąd w trzecim zakręcie. To nie było zbyt udane okrążenie, ale nie zawsze uda się tak dobrze pojechać - powiedział Verstappen. - Zobaczymy, co dokładnie poszło nie tak. W każdym razie trzecie pole to wciąż dobra pozycja startowa.

Pytany, jak Red Bull Racing zamierza powalczyć jutro z Mercedesem, odparł: - Będzie ciekawie, ponieważ mamy dwa samochody z różnymi strategiami. Zobaczymy, jak to zadziała. W każdym razie postaramy się utrudnić życie (Mercedesowi) - zakończył.