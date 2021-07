Verstappen w drugiej sesji treningowej przed GP Austrii nie zaliczył najlepszych okrążeń na miękkiej mieszance. Zawodnik Red Bull Racing zajął trzecie miejsce, za obydwoma kierowcami Mercedesa - Lewisem Hamiltonem i Valtterim Bottasem.

- Wygląda, że Mercedes jest bardzo szybki na miękkich oponach - powiedział Verstappen. - Moja kluczowa próba nie poszła idealnie. Generalnie jednak czuję się pewnie i wszystko jest w porządku.

- Nie mamy żadnych zauważalnych problemów - kontynuował. - Musimy nieco więcej wyciągnąć z miękkich opon. Na średniej mieszance radzimy sobie dobrze i podczas długich przejazdów wszystko poszło jak należy, co jest najważniejsze.

Pytany o deszczową aurę, dodał: - Tak, nawet sprawdzałem ręką podczas jazdy, jak bardzo pada. Na szczęście warunki pozwalały na dalszą pracę. Miałem jednak kilka momentów na wejściu w zakręty. Myliłem się z poziomem przyczepności w łukach, wydawała się większa, niż jak to się przedstawiało w rzeczywistości. W zasadzie to nie padało, a dzięki temu mamy dobre wyobrażenie o naszym tempie wyścigowym.

- To będzie zacięta walka. Oczywiście Mercedes poczynił pewne postępy. Jak duże, to pokażą kwalifikacje. Najważniejsze jednak jest, aby te miękkie mieszanki wytrzymały w wyścigu. To będzie wyzwanie - zakończył.

