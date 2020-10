Początkowe okrążenia niedzielnego wyścigu przyniosły wiele nieoczekiwanych wydarzeń. Jednym z nich była fantastyczna jazda Kimiego Raikkonena.

Na pierwszym kółku reprezentant Alfy Romeo Racing Orlen zyskał dziewięć pozycji, a na drugim wyprzedził jeszcze Charlesa Leclerca. Dzięki tym manewrom Fin, startując z szesnastego pola, przebił się na szóste miejsce.

Należy zaznaczyć, że jako jeden z nielicznych, wystartował na miękkich oponach. Ośmiu zawodników z czołowej dziesiątki kwalifikacji ruszało na oponach pośrednich.

Niestety ten spektakularny wyczyn nie pomógł Raikkonenowi w zdobyciu punktów. Po siódmym okrążeniu rywale zaczęli go wyprzedzać, do tego, po wczesnym pit stopie, spadł na ostatnią pozycję.

Na piętnaście okrążeń przed metą kierowca Alfy Romeo jechał na dziesiątym miejscu, ale nie zdołał odeprzeć ataku Sebastiana Vettela i zakończył wyścig o krok od strefy punktowej.

- Mieliśmy bardzo dobre pierwsze kilka okrążeń. Wyprzedziłem wiele samochodów, ale ostatecznie nie miało to większego znaczenia, ponieważ nic na tym nie skorzystaliśmy - powiedział Kimi Raikkonen.

- Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale niestety nie mogłem nic zdziałać, aby utrzymać Vettela za sobą - dodał. - Tempo wyścigowe nie było takie złe. Jednak startując z takiego miejsca, co my, nie jest łatwo nadrobić kilka pozycji. Samochód sprawował się dobrze, ale znów nie finiszowaliśmy w punktach.

Trudny wyścig dla Giovinazziego

Drugi z kierowców zespołu - Antonio Giovinazzi, był piętnasty w Portimao.

- Można było odnieść wrażenie, że to był bardzo długi wyścig, tym bardziej trudniejszy, że po pierwszym okrążeniu nie działało radio. Nie miałem żadnej komunikacji z zespołem i ostatecznie była to tylko kwestia dotarcia do mety, co się udało. Wiatr nie ułatwiał sprawy, podmuchy powodowały, że samochód był nieprzewidywalny w każdym zakręcie i trudno było złapać rytm. Liczę na lepszy weekend w Imoli. Potencjał jest, a tor powinien nam bardziej odpowiadać - powiedział Giovinazzi.