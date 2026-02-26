Debiutujące w F1 Audi przejęło zespół Saubera wraz z kierowcami, Brazylijczykiem Bortoleto oraz Niemcem Hulkenbergiem.

Po imponującym pierwszym sezonie w Sauberze, 21-letni Bortoleto jest postrzegany przez wielu jako duży talent, który, według Ecclestone'a, może rzucić wyzwanie starszemu koledze z zespołu.

- Zebrali już wszystkie składniki, które mogą im zagwarantować udany pierwszy sezon w Formule 1– powiedział Ecclestone serwisowi Sport.de po tym, jak Audi zaskoczyło obserwatorów podczas wyścigu w Baharajnie.

Niemiecki zespół przygotował swój własny silnik, który okazał się dość niezawodny, a kilka usterek pojawiło się jedynie podczas pierwszych przedsezonowych testów w Barcelonie.

Sześciodniowe testy na Bahrain International Circuit zakończyły się pokonaniem 357 okrążeń i choć kierowcy byli raczej powściągliwi w swoich wypowiedziach, to można było też usłyszeć optymizm.

- Myślę, że wystarczająco dużo mówiliśmy o ambicjach tego projektu, a to, co już osiągnęliśmy, jest niesamowite – powiedział szef zespołu Jonathan Wheatley podczas drugiej tury testów w Bahrajnie.

- To świadczy również o ambicji zespołu. W Neubergu, Hinwil i oczywiście w Bicesterze wykonaliśmy niesamowitą pracę, bo niezwykle utalentowany zespół włożył w to mnóstwo wysiłku.

- Wynik, jaki osiągnęliśmy w zeszłym tygodniu, jest niezwykle budujący, ale to długa podróż i jesteśmy jeszcze daleko od miejsca, w którym chcielibyśmy się znaleźć.

Ecclestone cieszy się, że Audi będzie mogło wykorzystać nowe przepisy i rywalizować na całkiem nowych zasadach.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

- Teraz wszystkie zespoły są bardzo blisko i Audi z pewnością może być konkurencyjne – powiedział. - Bortoleto będzie zagrożeniem dla Hulkenberga i widzę w nim potencjalnego mistrza świata.

Brazylijczyk przygotowując się do swojego drugiego sezonu w F1, miesiąc temu przyznał, że wolałby żeby przerwy zimowej między sezonami w ogóle nie było i choć ma już za sobą debiut, potwierdził, że nie zmieni swojego programu przygotowań.

- Szczerze mówiąc, tak samo podchodziłem do mojego debiutanckiego sezonu – wyjaśnił podczas inauguracji Audi F1 w Berlinie, zapytany, jak przygotowuje się do sezonu 2026.

- Dla mnie liczy się ciężka praca i przygotuję się do mojego kolejnego sezonu tak dobrze, jak to tylko możliwe, wyciągając także wnioski z własnych błędów.

- Staram się być zawsze profesjonalny i ciężko pracować, a to po prostu kolejny rok startów. Trudno powiedzieć ile dni spędziłem w symulatorze, ale na pewno dużo. Gdyby tylko można było, to najchętniej w ogóle nie chciałbym przerwy zimowej - stwierdził.