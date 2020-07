Bottas będzie jeszcze lepszy

Fin tydzień temu startując z pole position wygrał Grand Prix Austrii. W miniony weekend F1 ponownie ścigała się na Red Bull Ringu, a tym razem lepszy okazał się Hamilton. Brytyjczyk zdominował rywalizację, Bottas stanął na drugim stopniu podium.

Bottas pozostaje liderem mistrzostw i zapewnia, że jest w wyjątkowo dobrym stanie psychicznym.

- Wielu kierowców może czuć się tak samo, ponieważ mieliśmy tak dużo czasu na naładowanie akumulatorów - powiedział Bottas.

- Czuję się pełen energii. Wiele rzeczy wydarzyło się w moim życiu prywatnym od końca ubiegłego roku i daje mi to poczucie siły i pewności - kontynuował.

Nie martwi go wczorajszy rezultat Hamiltona: - Moje tempo w tym wyścigu również było dobre. Sądzę, że walczyłbym o zwycięstwo, gdybym startował z lepszej pozycji.

Wyjawił, że pracuje nad nowym stylem jazdy, aby poprawić swoje umiejętności w wolnych zakrętach. To może być pomocne już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Węgier.

- Miło zobaczyć, że mogę się poprawiać - stwierdził Fin. - Nie było tu zakrętów, w których mój kolega miałby lepsze tempo wyścigowe.

- W zeszłym roku tak to się nie przedstawiało, więc następny tydzień powinien być jeszcze lepszy. (Hamilton) zawsze lepiej sobie radził w ostatnim sektorze toru w Budapeszcie, a ja miałem więcej trudności. Teraz mam tylko jeden cel na przyszły weekend - podkreślił.

Wyjawił też, że nie jest mu przykro z powodu naruszenia protokołów bezpieczeństwa Covid-19, kiedy między wyścigami na Red Bull Ringu pojechał do domu w Monako.

- Nie miałem powodu, aby utrzymywać to w tajemnicy - nalegał. - Tak jak ostatnim razem, wracam do domu, gdzie mieszkam ze swoją dziewczyną i spędzam czas z trenerem, co dobrze na mnie działa.