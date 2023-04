Valtteri Bottas zaliczył w Australii jeden z gorszych występów w kwalifikacjach w swojej karierze, zajmując 19. miejsce, będąc najwolniejszym z tych, którzy mogli przejechać okrążenie pomiarowe.

Fin przegrał z ostatnim zawodnikiem, który awansował do drugiego segmentu czasówki, o prawie ćwierć sekundy, kończąc zmagania o 0,157 sekundy za Loganem Sargeantem z Williamsa.

Po starcie z alei serwisowej, Alfa Romeo ściągnęła Bottasa na pit stop pod koniec pierwszego okrążenia w warunkach neutralizacji. Postawiono na twardą mieszankę, mając nadzieję, że Fin dotrze na niej do mety.

Plan został jednak udaremniony przez chaos w wyścigu, zakłóconym trzema czerwonymi flagami. Bottas zajął więc 11. miejsce po „samotnej” jeździe, dwa miejsca za swoim kolegą z drużyny, Guanyu Zhou.

- Wszyscy byli na tym samym ogumieniu po czerwonej fladze. Tempo było trochę lepsze w niedzielę, ale wiele się wydarzyło i nic nie działało. Na pewno przeprowadzimy jakieś śledztwo w tej sprawie - powiedział Bottas.

Po zajęciu ósmego miejsca w otwierającym sezon Grand Prix Bahrajnu, tempo zarówno Alfy Romeo, jak i samego Bottasa spadło. Fin był ostatnim z osiemnastu kierowców na mecie w Arabii Saudyjskiej.

- To nie znaczy, że powinniśmy być o pół sekundy od miejsca, w którym chcemy być. Nie jestem pewien, dlaczego tak jest, to dziwne. Widzieliśmy wszystko w tunelu aerodynamicznym, [nowe skrzydło] działa tak, jak powinno - stwierdził kierowca Alfy Romeo.

- Nie jestem przekonany, że to jest problem, ponieważ jest to postęp, a liczby to udowadniają. W porównaniu z naszymi konkurentami wciąż jesteśmy wolni na prostych, ale dość dobrzy w zakrętach - ocenił Bottas, mówiąc o nowym przednim skrzydle w jego bolidzie.

Według Fina, zespół Alfy Romeo musi teraz szukać dość głęboko, aby wyeliminować większe błędy przed Grand Prix Azerbejdżanu.