Po pięciu sezonach w Mercedesie, Valtteri Bottas przygotowuje się do nowego etapu swojej kariery w królowej sportów motorowych. Od przyszłego roku będzie reprezentował Alfę Romeo.

Fin już odwiedził bazę zespołu w Hinwil. Dopasowywał fotel w nadziei, że weźmie udział w grudniowych testach w Abu Zabi, za kierownicą czerwono-białego samochodu.

Zazwyczaj umowy kierowców z zespołami obowiązują do końca roku kalendarzowego, więc jeśli chciałby pracować z Alfie Romeo już w dniach 14-15 grudnia, musi otrzymać zgodę od Mercedesa. Niemiecki producent nie zamierza mu stawać na drodze, ale nie ma jeszcze oficjalnej decyzji.

- Byłem u nich kilka tygodni temu - powiedział Bottas o swojej wizycie w Hinwil. - To niezła fabryka, mają wszystkie udogodnienia potrzebne do tego, aby byli mocnym zespołem.

- Myślę, że w tym roku nie dopracowali swojego samochodu i nie spodziewam się, aby poczynili jeszcze jakieś duże postępy. Sądzę, że już bardziej nie mogą doczekać się przyszłego sezonu - dodał.

Pytany o szanse co do udziału w grudniowych testach, odparł: - Pozostaje to niepotwierdzone. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda.

Szef zespołu Alfa Romeo, Frederic Vasseur, w odniesieniu do powyższej kwestii, przekazał: - Przedyskutujemy sprawę z Mercedesem szukając porozumienia. Mam nadzieję, że coś wypracujemy. Kontrakt to kontrakt, a on ma umowę do końca roku.

- Mimo że w przyszłym sezonie samochód będzie zupełnie inny, trening byłby dobry dla obu stron w kontekście doświadczenia wspólnej pracy. Miałoby to dla nas sens. Chodzi bowiem o budowanie relacji między zespołem a kierowcą - dodał.

