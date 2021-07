Lando Norris zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do Grand Prix Austrii, wyprzedzając obu kierowców Mercedesa. W wyścigu był trzeci. Finiszował za Valtterim Bottasem, ze stratą zaledwie 2,046s. Wygrał Max Verstappen.

Bottas chciałby odkryć sekret poprawy tempa McLarena.

- McLaren zrobił dobry krok naprzód - powiedział Bottas. - O dziwo byli bardzo szybcy i naciskali na nas pod koniec wyścigu. To było niesamowite, ponieważ w zeszłym tygodniu było między nami kilka dziesiątych sekundy różnicy na okrążeniu. Nie wiem jak to się stało. Może Lando niech mi powie co poprawili w ciągu tygodnia, to wtedy my też to zrobimy.

Pochwały dla Norrisa

Lando Norris zebrał liczne pochwały za swój występ minionej niedzieli na Red Bulll Ringu. Poczynaniami Brytyjczyka podczas wyścigu zachwycał się nawet Lewis Hamilton.

Po zjechaniu samochodu bezpieczeństwa Norris zacięcie bronił się przed Hamiltonem. Dopiero na 20 okrążeniu musiał uznać wyższość siedmiokrotnego mistrza świata. Właśnie wtedy Hamilton przekazał przez radio: - Lando to świetny kierowca.

Później reprezentant McLarena minął Lewisa na 54 okrążeniu, kiedy obrońca tytułu zmagał się z uszkodzeniami Mercedesa W12.

- To fajne. Taki szacunek i to co powiedział, wiele znaczy - przekazał Norris w rozmowie ze Sky Sports.

- Nie wiem, czy mógł tak powiedzieć, ponieważ przyznał, że nie zamierzał się z nami ścigać, miał bowiem problem (z samochodem). Może gdybyśmy walczyli na równych zasadach, wtedy by tak nie stwierdził. Nie wiem. W każdym razie to miłe słowa i doceniam je.