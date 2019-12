Bottas ma plan

Fin do GP Stanów Zjednoczonych miał matematyczne szanse na mistrzowski tytuł, ale drugie miejsce Hamiltona, wystarczyło, by Brytyjczyk cieszył się z szóstego tytułu. Bottas zapytany, czy musi podjąć wojnę psychologiczną z Hamiltonem, tak jak zrobił to Nico Rosberg, odpowiedział: - Szczerze mówiąc, już mnie trochę nudzi to pytanie, ponieważ każdy kierowca jest indywidualistą. Jestem sobą, nie jestem jak Nico.

Czytaj też: Hamilton inspiracją dla Norrisa i Russella

- Na pewno mam plany, które pomogą znaleźć pewne sposoby i zrealizować cel, jakim jest mistrzostwo świata. Oznacza to pokonanie mojego zespołowego kolegi, ale także wielu innych kierowców. Zawsze wolałem pokazywać swoje umiejętności na torze. Jeśli będę w stanie utrzymać swoją wydajność i włożyć całą energię, którą mam, to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Jeśli będę koncentrował się na czymś innym, może to oderwać mój umysł od rywalizacji, co jest naprawdę ważne. Gdy prezentuję swój poziom, to normalne jest, że druga strona garażu denerwuje się i wiem, że to też może prowadzić do błędów. Mamy plan na przyszły rok, ale nie chcę się nim dzielić - dodał.

Bottas przyznał także, że zachęcają go efekty pracy nad słabościami w tym roku: - Jak na razie to mój najlepszy rok w F1, ale to nadal nie ten sezon. Nadal potrzebuję więcej konsekwencji i mniej błędów. Jednak praca z inżynierem napawa mnie optymizmem na przyszłość. Jestem w stanie pokonać wiele słabości i mogę poprawić tempo w różnych okolicznościach. To bardzo satysfakcjonujące, ponieważ sprawia, że chcesz więcej.