Bottas świetnym występem w kwalifikacjach zapewnił sobie pole position, pokonując Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena. Fin nie wykorzystał jednak dogodnej pozycji i tuż po starcie został ograny nie tylko przez zespołowego partnera, ale i Verstappena, który błyskotliwym i odważnym manewrem wyszedł na prowadzenie w pierwszym zakręcie.

Choć Mercedes planował strategicznie rozegrać start i sprawić, by to Hamilton prowadził, słaba postawa Bottasa zaprzepaściła szansę. Pewnych pretensji w stosunku do Fina nie ukrywali zarówno Toto Wolff, szef ekipy, jak i sam Hamilton.

Podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Sao Paulo, Bottas przyznał, że po obejrzeniu powtórek doszedł do wniosku, iż mógł kilka rzeczy zrobić inaczej, ale nie dawały one gwarancji powstrzymania Verstappena.

- Jestem ze sobą bardzo szczery - stwierdził Bottas. - Po fakcie łatwo jest powiedzieć, że mógłbym zrobić coś inaczej. W tamtym momencie wydawało mi się, iż podjąłem słuszną decyzję.

- Gdy odtwarzam sobie ten moment, być może był sposób na przyblokowanie Maxa lub powstrzymanie go przed zejściem do zewnętrznej. A może wtedy miałby szansę zjechać do wewnątrz? Nie wiem. W tamtej chwili starałem się zrobić wszystko jak najlepiej.

- Oczywiście oglądałem powtórki. Gdybym ponownie znalazł się w tej sytuacji, być może spisałbym się lepiej, a być może nie.

Bottas nie załamuje się jednak nieudanym wyścigiem w meksykańskiej stolicy i uważa, że tempo pokazane w czasówce pozwala mu z optymizmem czekać na cztery ostatnie starcia sezonu.

- To była dobra sobota i skoro zdobyliśmy pole position w Meksyku, nie widzę powodu, dla którego nie moglibyśmy walczyć o to w pozostałych rundach. To zdecydowanie powinien być cel. Chociaż tutaj [w Brazylii] format weekendu jest trochę inny i trzeba się skoncentrować również na niedzieli - wyjaśnił Valtteri Bottas.