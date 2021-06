Bottas już piąty sezon broni barw Mercedesa. Choć przez lata dysponował najlepszym samochodem, nie udało mu się, jak do tej pory, na poważnie włączyć do walki o końcowy laur. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie będzie podobnie. Fin traci już do lidera - Maxa Verstappena - 58 punktów. Bottas trzy razy stanął na podium - na najniższym stopniu i równie często kończył weekend z zerowym dorobkiem.

Wielu obserwatorów uważa, że los Bottasa w Mercedesie jest już przesądzony, a jego miejsce zajmie George Russell. Sam kierowca twierdzi, że nie doszło jeszcze do żadnych rozmów, ale obecna sytuacja z pewnością stwarza dodatkową presję.

Postawa drugich kierowców najsilniejszych ekip - Mercedesa i Red Bull Racing - może mieć decydujący wpływ na losy tytułów. W tej chwili przewaga jest po stronie pretendentów z Milton Keynes. Forma zaprezentowana w Azerbejdżanie może sugerować, iż Sergio Perez kończy proces adaptacji do nowego dla siebie samochodu.

- Zespołowi partnerzy są bardzo ważni - zauważa Gerhard Berger, obecnie szef DTM. - Dlatego zwycięstwo Pereza w Baku było tak ważne dla Red Bulla. Wzmocniło pozycję kierowcy i podbudowało jego pewność siebie.

- Nawet przed wypadkiem Verstappena, Perez wydatnie mu pomagał. Tego właśnie Red Bull potrzebował.

- Nie wiem, co dzieje się z Bottasem, ale musi odnaleźć swoją formę. Jedno jest jasne - to będzie bitwa między Hamiltonem i Verstappenem, a Bottas i Perez odegrają w niej ważne role.