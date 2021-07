Bottas został zaangażowany przez Mercedesa w 2017 roku. Fin zastąpił w Brackley Nico Rosberga, który po wywalczeniu mistrzowskiej korony zakończył karierę. W przeciwieństwie do Niemca, Bottas nie potrafił na poważnie zagrozić Hamiltonowi i obecny - piąty już - sezon w barwach Mercedesa nie zapowiada nic innego.

Poza krytyką swojej formy, Bottas musi się również mierzyć z coraz poważniejszymi sugestiami, iż pewny jego miejsca jest już George Russell. Anglik pokonałby tę samą drogę - z Williamsa do Mercedesa.

Wielu spekuluje, iż taki ruch niekoniecznie spodoba się Hamiltonowi. Nie jest więc zaskoczeniem, że siedmiokrotny mistrz świata po raz kolejny stanął w obronie Bottasa.

- Patrząc na moje relacje z Valtterim, jest on najlepszym zespołowym partnerem. Zawsze to powtarzam - powiedział Hamilton. - Szczerze mówiąc, wydaje mi się, iż obecnie tworzymy duet, który oferuje najwięcej, jeśli chodzi o równowagę w zespole czy umiejętność rozwoju samochodu.

- Kiedyś to się zmieni. Nie będę tu wiecznie, podobnie jak Valtteri. W tej chwili uważam jednak, że przez lata spisywaliśmy się dobrze i nadal możemy to robić.

W odniesieniu do powszechnej krytyki Bottasa, Hamilton odparł:

- Ludzie muszą go zostawić w spokoju, by mógł koncentrować się na swojej pracy. Wielokrotnie mówiłem, że Valtteri jest moim najlepszym partnerem, jakiego miałem. Gdy to mówię, mam na myśli nie tylko osiągi ale i morale w zespole oraz sposób współpracy. Będziemy starać się poprawiać naszą komunikację i miejmy nadzieję, że w przyszłości jeszcze lepiej poradzimy sobie z niektórymi rzeczami.

Mimo że sądzono, iż Mercedes zamierza poinformować o kontrakcie dla Russella już podczas najbliższego weekendu na Silverstone, sam kierowca zaprzecza.

- Jeśli chodzi o moje miejsce w przyszłym roku, nic nie zostało zatwierdzone ani podpisane oraz nic nie zostanie ogłoszone na Silverstone. Mogę o tym zapewnić - stwierdził Russell.