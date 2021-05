Kontrakty Bottasa i Hamiltona z Mercedesem, wygasają po sezonie 2021. Brytyjczyk już podkreślił chęć dalszych startów w Formule 1 i kontynuowania współpracy z ekipą z Brackley.

Natomiast pozycja Bottasa w zespole jest niepewna. Uważa się, że jego miejsce od sezonu 2022 może zająć George Russell.

- Plotki o George'u Russellu, jako drugim kierowcy, pochodziły oczywiście z Wielkiej Brytanii - powiedział były kierowca F1, komentator Sport1, Marc Surer. - Gdyby jednak zmienili kierowców zaszkodziłoby to zespołowi. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Bottas jest dobrym woziwodą. Pomaga Hamiltonowi. Natomiast na przykładzie Red Bulla widać, jak ciężko jest znaleźć dobrego drugiego kierowcę do zespołu. Bottas to najlepszy numer dwa.

- Wiecznie jest krytykowany, bowiem wygrywa tylko od czas do czasu, ale ma grubą skórę - dodał. - Kiedy ma dobry dzień, jest nie do pokonania. Niestety później ciężko mu powtórzy taką formę przez kolejne pięć wyścigów.

- Nie jest graczem z najwyższej półki, dlatego krytyka towarzyszy mu od samego początku - podsumował.

Po czterech rundach F1 2021, Bottas jest trzeci w klasyfikacji kierowców, 47 punktów za prowadzącym Hamiltonem i 33 za Maxem Verstappenem.

