Bottas najszybszy na C4, Kimi strażakiem

Kierowcy Mercedesa uzyskali swoje najlepsze czasy na średnio twardych oponach - podobnie jak Max Verstappen. Następni w wynikach - Alex Albon, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Pérez korzystali z C5.

Przez 11 minut wisiała czerwona flaga. Alfa Romeo Kimiego Räikkönena zapaliła się po awarii silnika. Kimi pomagał gasić pożar. Samochód doznał poważnych uszkodzeń.

Temperatura powietrza spadła do 24, asfaltu do 31 stopni. Na początku sesji testowano prototypowe Pirelli - C4 przygotowywane na sezon 2021. Należało na nich przejechać co najmniej osiem mierzonych okrążeń.

Na czele zmieniali się Alex Albon (1.42,081), Esteban Ocon (1.40,101), Pierre Gasly (1.39,218), Kimi Räikkönen (1.38,943). W 6 minucie Lewis Hamilton uzyskał 1.37,921. Valtteri Bottas poprawił na 1.37,818 - i zjechał po 5 okrążeniach. Hamiltona ściągnięto po sześciu kółkach na planowaną zmianę kierownicy. Potem Lewis zaliczył jeszcze dwa okrążenia.

Kolejność na prototypowych C4 brzmiała: Bottas (1.37,818), Hamilton (1.37,904), Gasly (1.38,921), Räikkönen (1.38,943), Pérez (1.38,982), Stroll (1.39,228), Norris (1.39,407), Sainz (1.39,459), Leclerc (1.39,582), Ocon (1.39,736).

Lewis Hamilton wrócił na C4 i prowadził po 1.36,479. Alexowi Albonowi skreślono drugi czas (1.37,015) za wyjazd poza tor na ostatnim zakręcie. W 30 minucie Valtteri Bottas zszedł do 1.36,276 (C4). Na trzecim miejscu zmieniali się Carlos Sainz (1.37,618 na C3), Sergio Pérez (1.37,506 na C4) i Max Verstappen (1.37,057, 1.37,046 na C4).

- Nie wiem, co się stało. Hamulce kompletnie się zablokowały - tłumaczył przez radio Pietro Fittipaldi, oglądany poza torem.

Dwójka Mercedesa wyjechała na C5. Hamiltonowi skreślono 1.36,097 za niedotrzymanie limitu toru na zakręcie 21. Bottas szeroko przejechał pierwszy zakręt i przerwał okrążenie.

Pierre Gasly wykonał obrót na zakręcie 1 i w 47 minucie ukazała się żółta flaga. Max Verstappen atakujący na C5, ustanowił rekord pierwszego sektora, ale na zakręcie 14 napotkał Sergio Péreza. Drugie szybkie kółko Maxa anulowano w ramach kary za wyjazd poza tor na zakręcie 21.

Kierowcy Mercedesa drugi raz wyjechali na prototypowych Pirelli (wcześniej obydwaj nie zaliczyli wymaganych 8 mierzonych okrążeń). 18 minut przed końcem George Russell zatrzymał dymiącego Williamsa. Po chwili na zakręcie 7 awaria silnika przytrafiła się Kimiemu Räikkönenowi. Płonąca Alfa zaparkowała na poboczu. Wywieszono czerwoną flagę.

Trening wznowiono na ostatnie 7 minut. Lewis Hamilton nie znalazł biegu i zatrzymał się przed boksem Haasa. W Mercedesie drugi raz zmieniono kierownicę. Na wyjazdowym okrążeniu Esteban Ocon o mało nie zderzył się z Alexem Albonem.