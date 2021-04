Podczas wyścigu w Soczi Mercedes nakazał Bottasowi przepuszczenie Lewisa Hamiltona. Motywowano to potrzebą ochrony dubletu przed atakującym Sebastianem Vettelem w Ferrari. Fin był rozczarowany decyzją zespołu, a sprawa powróciła w najnowszym sezonie produkcji Netflixa - F1: Jazda o życie. Bottas stwierdził, iż wspomniany incydent sprawił, że rozważał zakończenie kariery w Formule 1.

- To było trudne do zaakceptowania - powiedział Bottas w jednym z odcinków serialu. - Byłem zły. Szczerze? Nawet pomyślałem: „po co ja to w ogóle robię?”. Myślałem nawet o porzuceniu ścigania, poddaniu się. Tuż po wyścigu powiedziałem, że więcej nie wystartuję.

Wolff poproszony o komentarz do filmowych słów Bottasa i spytany czy Fin faktycznie był blisko zakończenia kariery, odparł: - Nie. Oczywiście, był bardzo przygnębiony. Rozumiem to, ale nie sądzę, aby był wtedy bliski odejścia.

- Jest zawodnikiem z krwi i kości. Jednak mogę przyznać, iż w takim momencie, na gorąco, tuż po zakończeniu wyścigu, trudno jest zrozumieć otaczającą rzeczywistość.

Szef zespołu wytłumaczył również motywy kontrowersyjnej decyzji.

- Uważam, że to była konieczność, ponieważ Sebastian był bardzo blisko. Valtteri trochę wstrzymał cały „pociąg”, a Lewis był ściśnięty w środku. Nie podobał mi się sposób, w jaki to zrobiliśmy, więc wyobrażam sobie, co to oznaczało dla niego.

- Valtteri to nie Nico [Rosberg]. Pracuje inaczej. Z pewnością ma w sobie wolę, by zbliżyć się do Lewisa i pokonać go, ale na swój sposób. Chodzi o osiągi, oczekiwania. Również sprawy „polityczne”. To były mocne strony Nico. Trzeba to przyznać - podsumował Toto Wolff.