Valtteri Bottas w latach 2017-2021 był kolegą zespołowym Lewisa Hamiltona grając drugie skrzypce w Mercedesie. Od tego roku natomiast Fin reprezentuje Alfę Romeo, gdzie jest liderem stajni, w której odnajduje się bardzo dobrze.

- Mogę pracować tutaj bez odczuwania negatywnej presji - powiedział, odnosząc się do szwajcarskiej formacji Sauber, która obecnie rywalizuje w królowej sportów motorowych jako Alfa Romeo.

Włoski producent zakończy swoją kooperację z Sauberem po 2023 roku, co ożywiło plotki, że Audi zamierza kupić 75 procent udziałów w zespole przed wejściem marki do Formuły 1 od 2026 roku.

Auto Bild zapytał Bottasa, czy Audi będzie chciało wykorzystać jego doświadczenie z okresu spędzonego w Mercedesie, w erze dominacji Hamiltona.

- Nie mogę nic powiedzieć na temat Audi - wskazał Bottas z przymrużeniem oka. - Dla mnie generalnie to niczego by nie zmieniło. Rzecz jasna moje doświadczenie nabyte w Mercedesie jest ważne. Nie tylko dowiedziałem się jak funkcjonuje tak gigantyczna formacja, ale poznałem również mechanizmy, które potrzebne są do odniesienia sukcesu.

Będąc w cieniu Hamiltona, Bottas nie ukrywa, że i tak musiał radzić sobie z „dużą presją w Mercedesie”.

- Za każdym razem miałem tylko roczny kontrakt i nigdy nie wiedziałem, czy będę startować w kolejnym sezonie, czy nie. To było do niczego - przyznał. - Wszyscy kierowcy mają do czynienia z ogromną presją w Formule 1, ale nawet ona ma swój limit, którego nie można przekroczyć, gdyż w przeciwnym razie ma to niekorzystne przełożenie na osiągi.

Czytaj również: Alfa Romeo wreszcie się doczekała

33-latek wskazuje, że wieloletnia umowa z Sauberem to generalnie praca w ramach „długoterminowego projektu”.

- Taki stan rzeczy zapewnia niezbędne poczucie bezpieczeństwa a także zaufania - zaznaczył. - Przedstawiane przeze mnie koncepcje nabierają mocy, ponieważ zespół słucha co mam do powiedzenia.

- Nie chcę używać określenia „kierowca numer jeden”, ale powierzono mi odpowiedzialne zadanie i obdarzono kredytem zaufania. Moją rolą jest coś więcej niż tylko jeżdżenie samochodem, a w Mercedesie właśnie nie miałem takiego poczucia.

Niektórzy sugerują, że Bottas żałuje, iż kiedykolwiek zgodził się zastąpić w ekipie z Brackley mistrza świata z 2016 roku Nico Rosberga, gdy Niemiec tuż po zdobyciu tytułu niespodziewanie poinformował o swojej sportowej emeryturze.

- To dobre pytanie, na które bardzo trudno mi odpowiedzieć - przekazał Bottas. - Nie wiem. Natomiast stoję na stanowisku, że obecnie nie chcę być w żadnym innym miejscu.

Video: Alfa Romeo F1 Team Orlen - Przygotowania do sezonu F1 2022 od kulis