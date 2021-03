Wg Ralfa Schumachera Bottas jedynie w „niektórych wyścigach” jest w stanie powalczyć z siedmiokrotnym mistrzem świata.

- W kontekście całego sezonu nie ma szans - powiedział Schumacher o perspektywach Bottasa w rywalizacji z Hamiltonem. - Nie jest wystarczająco regularny. Popełni więcej błędów w trakcie mistrzostw, podobnie jak w zeszłym roku, kiedy pod koniec popsuł kilka startów.

- Nico Rosberg udowodnił w 2016 roku, że można spisać się lepiej od Hamiltona w walce o tytuł, ale Lewis wyciągnął z tego wnioski. Dlatego nie dojdzie już do sytuacji, w których rzekomo słabszy kierowca będzie w stanie mu się przeciwstawić - dodał.

Rosberg zgadza się z oceną Schumachera.

- Tak, co roku są wyścigi, w których pojawia się myśl „Ok, teraz możesz to zrobić, masz szansę na walkę z Lewisem” - powiedział Rosberg dla La Gazetta dello Sport. - Jednak Hamilton potrafi się pozbierać, a Bottas znów jest w cieniu. Oczywiście nigdy nie powiedziałem, że Bottas nie może włączyć się do walki, potrafi pojechać lepiej od Hamiltona na pojedynczym kółku. Jednak już na pełnym dystansie nie jest w stanie tego zrobić.

Mistrz świata z 2016 roku spodziewa się zaciętej walki Hamiltona, ale z Maxem Verstappenem.

- Max jest bardzo silny, jest na poziomie Hamiltona. Obaj są w innej lidze - uznał.

- Mimo wszystko znów można postawić na Hamiltona. Na Verstappena jedynie niewielką kwotę, jako zabezpieczenie - zażartował na koniec.