Bottas odrzuca winę

Samochód bezpieczeństwa prowadził stawkę po kolizji Maxa Verstappena, Pierre’a Gasly’ego i Kimiego Raikkonena. Gdy światła w nim zgasły, tempo wyznaczał Valtteri Bottas, który do końca zwlekał z przyspieszeniem. Z tyłu stawki stworzył się tłok i doszło do karambolu z udziałem Kevina Magnussena, Carlosa Sainza, Antonio Giovinazziego i Nicholasa Latifiego. Wyścig został przerwany.

Na gorąco po zdarzeniu pojawiły się głosy, iż to Bottas zawinił. Fin nie zgadza się z tymi opiniami.

- Możemy ścigać się od linii kontrolnej [startu], która jak mniemam już jakiś czas obowiązuje - powiedział Bottas. - W tym roku po prostu podjęli decyzję, iż bardzo późno gaszą światła. Odstęp można sobie wypracować jedynie w ostatniej chwili.

- Oczywiście, gdy jesteś na czele, starasz się zmaksymalizować swoje szanse. Nie moja wina. Każdy może obserwować to, co chce. Dopóki nie przyspieszyłem, utrzymywałem stałą prędkość. Tak, wiem, przycisnąłem późno, ale zaczynamy się ścigać od linii kontrolnej, nie wcześniej. Więc to goście z tyłu mogli patrzeć w lusterka. Nie ma sensu na to narzekać.

Zdaniem Bottasa światła na samochodzie bezpieczeństwa gasną tak późno, aby kierowcy mieli szansę zaatakować lidera.

- Myślę, że FIA lub FOM, nie wiem kto decyduje o samochodzie bezpieczeństwa, starają się, aby widowisko było lepsze i późno gaszą światła. Nie można wcześniej zbudować przewagi. Może więc pora przemyśleć czy jest to właściwe i bezpieczne - zakończył Valtteri Bottas.