Bottas nie będzie wyjątkowo miło wspominał pierwszej części sezonu 2021. Spośród jedenastu wyścigów, tylko niewiele ponad połowę ukończył na podium. Nie wygrał ani razu, a tuż przed przerwą letnią popełnił błąd na starcie Grand Prix Węgier, eliminując z walki o zwycięstwo siebie oraz kilku rywali.

Humoru z pewnością nie poprawiają mu również nieustanne spekulacje na temat jego przyszłości w Mercedesie. Wiele wskazuje na to, że na jego miejsce szykowany jest George Russell.

Bottas pozostaje jednak dobrej myśli i uważa, że w dalszym ciągu stanowi atut dla ekipy Mercedesa. Pytany przez telewizję ESPN, kto jest lepszą opcją dla broniącego mistrzostwa zespołu: on czy Russell, odpowiedział:

- Nie znam żadnego innego kierowcy lepiej niż siebie samego, więc zawsze trudno jest komentować takie rzeczy - przyznał Bottas. - Nigdy nie wiadomo, jaka jest wydajność innych zespołów, więc niełatwo coś takiego stwierdzić.

- Mogę jednak powiedzieć, że jestem wartością dla zespołu i gdyby mnie w nim zabrakło, byłoby inaczej. Jestem pewny swoich umiejętności, ale to nie ja podejmuję decyzję. W tej chwili nic mnie nie wstrzymuje. Powiedziałbym, że moja kariera szczytuje. Jeszcze do tego szczytu nie dotarłem. Zawsze można się czegoś nauczyć i coś poprawić.

- Z całą pewnością w ostatnich latach wiele się o sobie nauczyłem. Dla własnej osoby i ze względu na bycie kierowcą ważne jest, by poznać siebie i dowiedzieć się, co działa najlepiej. Mam wrażenie, że cokolwiek by się teraz nie stało, jestem gotowy podjąć wyzwanie. Zdecydowanie dużo się nauczyłem.

- Cokolwiek się nie wydarzy, będę próbował wszystkiego, zarówno dla siebie, jak i dla zespołu.

W padoku krążą plotki wiążące Fina z Alfą Romeo. Sam Bottas nie chciał na ten temat nic zdradzić.

- Wolę to zachować dla siebie. Być może rozmawiałem [z innymi zespołami], a być może nie. Jednak mam przy sobie wielu ludzi i jestem przekonany, że nie siedzieli w domu odpoczywając. Oczywiście trzeba zrobić rozeznanie, co jest możliwe i jakie są opcje. Prawdopodobnie nie mówią mi, jak zaawansowane są rozmowy, ponieważ koncentruję się na ściganiu. W letniej przerwie z pewnością o tym podyskutujemy. Gdy zajdzie potrzeba, bym porozmawiał z innym zespołem, zrobię to.

- Jestem w ekipie [Mercedesa] już piąty rok i wszystko wydaje się działać. Mogę współpracować z Lewisem. Beze mnie byłoby na pewno inaczej - zapewnił Valtteri Bottas.