Bottas poprawił się na długim dystansie

Bottas drugi rok z rzędu zakończył mistrzostwa za zespołowym kolegą, Lewisem Hamiltonem. Na przestrzeni sezonu Fin pięć razy ruszał z pole position. Przy kilku innych okazjach przegrywał z Brytyjczykiem czasówkę niewielką różnicą czasu.

Sam kierowca przyznaje jednak, że w największym stopniu poprawił swoje tempo wyścigowe. Mimo tego, na długim dystansie częściej lepszy był Hamilton.

- [W kwalifikacjach] bardzo często było blisko w tym roku - powiedział Bottas. - Czołową trójkę dzieliły niewielkie różnice. Mieliśmy dobre bitwy z Lewisem.

- Z kolei w wyścigach, to on częściej miał przewagę i wskazuje na to tabela. Nie mogę jednak powiedzieć, abym to w kwalifikacjach najbardziej się poprawił. Muszę przyznać, że tempo wyścigowe w największym stopniu okazało się lepsze. Oczywiście, jest jeszcze wiele do zrobienia.

Mimo że na początku sezonu wydawało się, że Bottas wreszcie poważnie zagrozi Hamiltonowi, szybko stało się jasne, iż nic nie stanie Brytyjczykowi na przeszkodzie i będzie on mógł cieszyć się z siódmego mistrzowskiego lauru.

- Pod względem rezultatów nie udało mi się w tym sezonie osiągnąć postawionych celów. Patrząc jednak w szerszej perspektywie, jest wiele pozytywów i lekcji, z którym nauczyłem się czegoś o swojej jeździe i o samym sobie. Mogę to przekuć w siłę w przyszłym roku i ponownie spróbować [go pokonać].

Bottasowi zabrakło do Hamiltona 124 punktów.