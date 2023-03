Dyskretny solidny i skuteczny - Valtteri Bottas zagwarantował Alfie Romeo pozytywne rozpoczęcie tegorocznych mistrzostw F1, które miało miejsce w miniony weekend w Bahrajnie.

Formacji prowadzonej przez Saubera w sobotnich kwalifikacjach nie udało się awansować do Q3, ale już niedzielny wyścig w wykonaniu ich kierowców - Bottasa i Guanyu Zhou, był przekonujący.

Do tego korzystając na awarii Ferrari Charlesa Leclerca oraz na problemach, których doświadczyli Lando Norris i Esteban Ocon, Fin przekroczył linię mety jako ósmy, zapewniając stajni z Hinwil cztery cenne punkty.

- Jestem naprawdę zadowolony z naszego wyścigu. Cztery punkty są dobrą nagrodą dla zespołu i pokazują, że cała praca, którą wszyscy nasi ludzie wykonali zimą w fabryce opłaciła się - powiedział Bottas. - Pokazaliśmy, że mamy dobry bolid i jesteśmy w stanie podjąć walkę z najbliższymi rywalami.

- Za nami solidne otwarcie sezonu, ale oczywiście to jeszcze nie koniec pracy. Musimy dalej poprawiać się i wiem, że wszyscy w Hinwil nie szczędzą wysiłków w tej kwestii - dodał.

- Mój wyścig przebiegł dobrze, momentami trochę spokojnie. Start poszedł nieźle, zyskanie kilku pozycji na pierwszym kółku było kluczowe, ponieważ samochody wokół nas miały zbliżone osiągi, a wyprzedanie nie jest łatwe. Podeszliśmy do zawodów agresywnie, zarówno na torze, jak i w kontekście strategii i to było zdecydowanie właściwe. Musieliśmy też mądrze jechać oszczędzając nieco opony. Przyniosło to swoje efekty w końcówce, gdy zbliżał się Gasly, ale ostatecznie utrzymaliśmy ósme miejsce.

Zhou startował z trzynastego pola. Walczył o miejsce w pierwszej dziesiątce, ale kiedy Alfa Romeo zrozumiała, że to się nie uda, postanowiono go jeszcze w ostatniej fazie zawodów wyposażyć w miękkie opony, aby ustanowił najszybsze okrążenie wyścigu, co też zrealizował. Natomiast finalnie w grand prix był osiemnasty.

- Ważne było, aby ukraść punkt naszym rywalom - powiedział Bottas, zapowiadając szczególnie intensywną walkę w tym sezonie w środku stawki. - (Zhou) wykonał dobrą robotę i to pokazuje, jak dobrze pracujemy razem.

Alfa Romeo po GP Bahrajnu jest piąta w klasyfikacji konstruktorów.

- Ten wynik jest zgodny z oczekiwaniami po zeszłotygodniowych testach i danych zebranych podczas wolnych treningów - podsumował Bottas.

Video: Podsumowanie GP Bahrajnu 2023