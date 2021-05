Początek sezonu nie jest w wykonaniu Bottasa najlepszy. Fin dwukrotnie zajmował trzecie miejsce, a wyścig w Imoli zakończył przedwcześnie, gdy wpadł w niego George Russell. Walka toczyła się o dziewiąte miejsce.

Strata do Lewisa Hamiltona wynosi przed Grand Prix Hiszpanii 37 punktów. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej wyścigowy weekend na Circuit de Barcelona-Catalunya Bottasa poproszono o komentarz do plotek krążących w brytyjskich mediach i sugerujących, iż Mercedes mógłby w połowie sezonu wymienić go na Russella.

- Wiem, że nie zostanę zastąpiony w połowie sezonu - odparł Bottas. - Jako zespół nie robimy tego. Mam kontrakt na ten rok i wydaje mi się, że tylko jedna ekipa robi takie rzeczy w F1 i my nią nie jesteśmy.

- Nie czuję więc żadnej presji, bo wiem, jak się sprawy mają. Zawsze pojawiają się jakieś bzdury, ale to część tego sportu.

Bottas związany jest z Mercedesem już piąty sezon. W poprzednich czterech pomagał zespołowi w zdobyciu mistrzostwa wśród konstruktorów. Jednak w tym roku walka o najważniejsze laury zapowiada się na szczególnie zaciętą. Red Bull Racing traci do Mercedesa jedynie 18 punktów. Pytany czy taka sytuacja może pomóc mu udowodnić swoją przydatność, Fin odpowiedział:

- Gdybyśmy byli krok z przodu, a kierowców dzieliła większa różnica, nadal można osiągać dobre wyniki. W tym roku jest jednak jasne, że jeśli tracimy trochę tempa, możemy spaść jedną czy dwie pozycje.

- Tak powinno być. Jeśli więc będę wykonywał swoją pracę jak najlepiej, mam nadzieję, że stanie się to widoczne, a takie rozmowy szybko ucichną. Zgadzam się więc - to dobrze [że walka jest zacięta]. Przed nami nadal dwadzieścia wyścigów. To ogromna porcja punktów i zdecydowanie nie poddaję się, jeśli chodzi o cel na ten rok - zakończył Valtteri Bottas.