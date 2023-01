Zhou zadebiutował w zeszłym roku w Formule 1. Chińczyk związał się z Alfą Romeo. Ekipa z Hinwil kompletnie zmieniła swój skład. Kimi Raikkonen przeszedł na sportową emeryturę, a zespół zrezygnował z usług Antonio Giovinazziego. Partnerem Zhou został Valtteri Bottas, który zakończył trwającą pięć sezonów przygodę z Mercedesem.

Choć Zhou już w swoim pierwszym wyścigu - Grand Prix Bahrajnu - zdobył punkt, przyznał, że cały sezon nie był łatwy. We znaki dały mu się przede wszystkim krótkie i niewystarczające przygotowania, podczas których w ograniczonym stopniu mógł poznać nowy dla siebie samochód Formuły 1.

- Nie jest łatwo i przede wszystkim w poprzednim roku tak nie było - przyznał Zhou. - Nawet jeśli obie przedsezonowe sesje trwają po trzy dni, jeden kierowca nie jeździ za każdym razem.

- Ponadto mieliśmy trochę problemów z podskakiwaniem, więc nie mogliśmy przeprowadzić normalnego programu. Dla nas dopiero Bahrajn był pierwszym właściwym testem. Mogliśmy usiąść z danymi, przejrzeć je i przeanalizować.

- Pod tym względem było najtrudniej. Masz trzy dni na naukę samochodu. I to mnie przede wszystkim ograniczało w kwalifikacjach. W pierwszych sześciu wyścigach nie byłem w stanie w pełni wykorzystać samochodu na jednym okrążeniu.

Zhou docenił zachowanie Bottasa, który wiele mu pomógł, i nazwał Fina świetnym nauczycielem.

- Z całą pewnością jest jednym z najlepszych nauczycieli, jakich spotkałem w swojej wyścigowej karierze. Oczywiście, było kilku kierowców, z którymi naprawdę dobrze się dogadywałem, ale Valtteri poświęcał swój czas, aby mi pomóc.

- Przede wszystkim w trakcie mojego pierwszego wyścigu. To pamiętam najlepiej. Musiałem nauczyć się wielu rzeczy. To był generalnie świetny sezon. Starałem się naśladować to, co on robi na torze i poza nim, by stać się profesjonalnym kierowcą Formuły 1.