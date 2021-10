Tor od początku wyścigu był wilgotny. Cała stawka zdecydowała się na ogumienie przejściowe.

Pierwsza trójka utrzymała swoje pozycje. Fernando Alonso, który startował z 5. pozycji, wypadł na pierwszym zakręcie poza tor. Dwukrotny mistrz świata został uderzony w tył bolidu przez Pierre'a Gasly'ego.

Hiszpan powrócił do rywalizacji na siedemnastym miejscu. Kierowca AlphaTauri otrzymał 5 sekund kary za spowodowanie wypadku.

Na zamieszaniu skorzystał Sergio Perez, który zdołał przebić się na czwarte miejsce.

Lewis Hamilton po ponad 20. okrążeniach znalazł się na piątej pozycji.

Na 23. kółku, Yuki Tsunoda stracił panowanie nad bolidem i wypadł z toru. Japończyk po chwili wrócił do jazdy.

Z dobrej strony pokazał się Carlos Sainz, który z końca stawki przebił się do pierwszej dziesiątki.

Na 34. okrążeniu doszło do walki między Lewisem Hamiltonem, a Sergio Perezem o czwarte miejsce. Brytyjczyk próbował wyprzedzić kierowcę Red Bulla na ostatnim zakręcie toru, wywożąc go na drogę do alei serwisowej. Meksykanin zdołał jednak utrzymać swoją pozycję.

Na 38. okrążeniu Valtteri Bottas oraz Sergio Perez zjechali po nowy zestaw opon przejściowych.

Aston Martin zdecydował się na bardzo ryzykowną strategię wobec Sebastiana Vettela. W bolidzie czterokrotnego mistrza świata założono mieszankę pośrednią. Niemiec zaczął się bardzo mocno ślizgać i po jednym okrążeniu wrócić do boksu po przejściówki.

Charles Leclerc przejął prowadzenie w wyścigu. Ferrari zadecydowało, aby Monakijczyk spróbował przejechać cały wyścig na jednej mieszance, na co pozwalają przepisy.

Lewis Hamilton został poproszony o zjazd do boksu, jednak Brytyjczyk przekazał zespołowi, że czuje się komfortowo na obecnym ogumieniu.

Max Verstappen powiedział inżynierowi przez team radio, że ma problem z kierownicą, która lekko skręcała sama w lewo.

Na 47. okrążeniu Valtteri Bottas, który jechał na świeższej mieszance, wyprzedził Charlesa Leclerca i powrócił na pozycję lidera wyścigu.

Okrążenie później Monakijczyk zjechał do boksu po nowy zestaw opon przejściowych. Kierowca Ferrari wyjechał z alei serwisowej na czwartej pozycji.

Na 51. kółku Lewis Hamilton, który jechał na trzecim miejscu, zjechał do boksu na zmianę opon. Brytyjczyka wyprzedzili Charles Leclerc oraz Sergio Perez.

Meksykanin okrążenie później wyprzedził kierowcę Ferrari.

Pod koniec wyścigu Lewis Hamilton zaczął mieć problemy z ziarnieniem opon. Do Brytyjczyka zbliżyli się Pierre Gasly oraz Lando Norris, jednak nie zdołali go wyprzedzić.

Wyniki - Wyścig